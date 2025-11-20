Tragédie à Bordj Bou Arréridj : Un étudiant de 21 ans torturé à mort par quatre de ses amis

La wilaya de Bordj Bou Arréridj est sous le choc après le décès tragique de Sofiane B., un jeune étudiant en Droit de 21 ans, à la suite d’un acte de violence impliquant quatre de ses compagnons, dont un proche.

Les faits, d’une barbarie insoutenable, se sont déroulés il y a deux jours dans la commune de Bordj Ghedir. Sofiane, inscrit en troisième année à l’Institut de Droit, cumulait, comme beaucoup de jeunes Algériens, ses études avec un emploi dans un atelier de transformation de plastique. C’est durant son service de nuit que l’impensable s’est produit.

Selon diverses sources concordantes, la victime a subi des actes de torture d’une violence extrême, provoquant, selon les premières informations, des déchirures de ses organes internes. Transporté d’urgence à l’hôpital, le jeune homme y a rendu son dernier souffle, laissant derrière lui une communauté sidérée.

« C’est mon ami » : Le témoignage bouleversant du père de l’étudiant torturé à mort

Le témoignage du père de la victime, recueilli par la page Bordj News, ajoute à l’effroi. C’est son propre neveu qui l’aurait contacté en pleine nuit, évoquant une simple « intoxication alimentaire » pour justifier l’hospitalisation de Sofiane. Une fois sur place, le père a fait la douloureuse découverte de son fils agonisant en salle de réanimation.

La douleur du père est d’autant plus poignante qu’elle révèle un lien paternel et amical rare. L’homme, dévasté, a affirmé que son enfant avait fourni d’énormes efforts pour réussir ses études à la faculté, et il a tenu à souligner sa grande proximité avec Sofiane, qu’il considérait non seulement comme son fils, mais aussi comme son meilleur ami.

Un avenir prometteur, à la veille d’obtenir son diplôme en Droit, a été brutalement anéanti par un acte que personne n’arrive à s’expliquer.

Quatre individus, âgés de 21 à 25 ans, ont été appréhendés par les services de sécurité. L’enquête est désormais en cours pour élucider les circonstances exactes et les motifs de ce crime odieux.

L’enterrement de l’étudiant a eu lieu hier dans une atmosphère de solennité et de deuil profond. L’imam, submergé par l’émotion face à cette tragédie, n’a pu trouver les mots pour prononcer l’éloge funèbre du défunt. La wilaya entière attend désormais que la lumière soit faite sur les raisons qui ont mené ces jeunes hommes à commettre un tel acte de barbarie.