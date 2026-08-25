Tragédie à Béjaïa : Un violent coup de vent renverse un bateau de plaisance et fait 2 morts et 6 blessés

Un drame de la mer a coûté la vie à deux estivants et fait six blessés, lundi soir, sur la côte ouest de la wilaya de Béjaïa.

Le calme de la station balnéaire s’est rompu brutalement aux alentours de 19 h 30. Prise au piège par une dégradation fulgurante de la météo, une petite unité de plaisance s’est retournée sous l’effet de vagues puissantes et de rafales de vent soutenues.

Sur la plage, l’alerte a immédiatement déclenché une chaîne d’entraide spontanée. Témoins et citoyens présents sur les lieux se sont rapidement mobilisés pour tenter de porter secours aux occupants de l’embarcation et les extraire de ce piège mortel.

Un changement météo brutal à l’origine du chavirement

Toutefois, l’intensité des creux et la violence des courants ont grandement entravé ces premières actions de sauvetage.

Rapidement dépêchés sur place, les secouristes de la Protection civile ont pris le relais pour sécuriser la zone et prendre en charge les rescapés.

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Malgré la promptitude des secours et le dévouement des bénévoles, deux passagers n’ont pas survécu à la noyade. Il s’agit d’un couple de nationalité étrangère, un homme de 70 ans et sa compagne de 60 ans.

Deux ressortissants étrangers perdent la vie, six blessés évacués à Béjaïa

Le bilan humain fait également état de six blessés aux profils très variés, illustrant une sortie en mer probablement familiale. Les survivants, dont l’âge s’échelonne de 11 à 82 ans — parmi lesquels figurent trois mineures et une senior —, ont reçu les premiers soins d’urgence sur le rivage.

L’ensemble des victimes et les dépouilles des deux personnes décédées ont été transportés vers le centre hospitalier universitaire Khelil-Amrane de Béjaïa.

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Une investigation a été ouverte par les services compétents afin d’éclaircir les causes exactes de cette tragédie nautique et de vérifier si les consignes de sécurité et les bulletins de vigilance maritime avaient été rigoureusement observés avant l’appareillage.

Alors que cette fin du mois d’août est marquée par des mutations climatiques perceptibles et des épisodes météo de plus en plus instables, les autorités réitèrent leurs appels à la plus grande prudence.

Avant toute sortie en mer ou activité nautique, il est impératif de consulter régulièrement l’évolution des bulletins météo et les Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) diffusés sur le site officiel de l’Office national de la météorologie (ONM) ainsi que sur sa page Facebook officielle.