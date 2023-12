Tragédie à Aïn Defla : Décès d’un enfant de 4 ans par noyade

La région d’Aïn Defla a été le théâtre d’un drame bouleversant, mettant en lumière les conséquences tragiques des accidents liés à l’eau. L’incident survenu récemment, ayant entraîné la perte d’un jeune enfant de 4 ans par noyade, soulève des préoccupations majeures quant à la sécurité autour des points d’eau dans notre société. Retour sur cette tragédie qui a mobilisé les équipes de secours de la Protection Civile.

Les équipes de la Protection Civile ont été mobilisées aujourd’hui pour récupérer le corps d’un enfant noyé dans une étendue d’eau située dans la région d’Aïn Defla.

Selon les informations communiquées par les services de la Protection Civile, l’incident s’est déroulé aux alentours de 16h05, au niveau du douar Klathin, relevant de la municipalité de Mekhatria, dans la circonscription d’El Amra.

Il s’agit d’un enfant âgé de 4 ans, dont le corps a été transporté à la morgue de l’hôpital local.

Tragédie à Yacir : Une femme et sa fille portées disparues suite à une noyade dans l’oued Bouider

Les autorités de la Protection Civile rapportent le drame survenu à Yacir, où une femme et sa fille ont été victimes d’une noyade dans l’oued Bouider.

L’intervention des équipes de secours a permis de retrouver le corps de la femme, sans vie, retrouvé par des citoyens. Cependant, la recherche de la fillette disparue est toujours en cours. La localité concernée est Wenouga, relevant de la municipalité et de la circonscription de Yacir.

En effet, ces tragédies successives, marquées par la perte d’un enfant de 4 ans à Aïn Defla et la disparition d’une fillette à Yacir, soulignent l’importance cruciale de la vigilance accrue lors des activités près des points d’eau.

La nécessité de sensibiliser davantage sur les mesures de précaution et de sécurité, notamment en période estivale où les risques de noyades sont plus élevés, demeure primordiale. Ces événements tragiques appellent à une prise de conscience collective et à des actions préventives renforcées pour éviter de futures pertes irréparables.