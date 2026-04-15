Trafique de 60 quintaux de drogues : lourde peine confirmée contre « l’Escobar » algérien

La cour criminelle d’appel près la Cour d’Alger a prononcé de lourdes peines à l’encontre de plusieurs individus impliqués dans une importante affaire de trafic de drogue. La peine la plus sévère, soit 20 ans de réclusion criminelle, a été infligée au principal accusé, le baron de la drogue « Oussama Henniche », surnommé « Escobar », actuellement en détention, a-t-on appris du média « Ennaha ».

Selon la même source, la même peine a été prononcée contre quatre autres accusés, à savoir « Z. Sidi Mohamed » et « B. Mohamed », tandis que deux autres prévenus, « B.A. Moussa » et « B. Samir », ont été condamnés par contumace à 20 ans de prison.

Par ailleurs, le tribunal a condamné « H. Abdellah » et « B. Ahmed » à trois ans de prison ferme, alors que « S. Abdelaziz » a été acquitté.

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Contexte de l’affaire

Le principal accusé, Oussama Henniche, était poursuivi aux côtés de onze autres individus, dont dix comparaissaient en liberté. Ce verdict intervient après que le ministère public a requis, lors de son réquisitoire, la réclusion criminelle à perpétuité contre six accusés, dont Heniche, et des peines de cinq ans de prison pour les autres prévenus.

Dans cette affaire, les accusés étaient poursuivis pour leur implication dans le trafic de 60 quintaux de drogue, saisis par les services de sécurité à Aïn Oussara (wilaya de Djelfa) au début de l’année 2016. Selon l’enquête, le principal mis en cause avait dissimulé la marchandise illicite dans des caisses de fruits et légumes.

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Élucidation et conséquences

Après son arrestation dans cette affaire, il avait réussi à s’évader de la prison d’El Harrach quelques jours seulement après son transfert depuis l’établissement pénitentiaire de Koléa, en se faisant passer pour un avocat. Les services de sécurité l’avaient initialement arrêté en 2016 pour son implication dans un réseau de trafic de stupéfiants. Il était également poursuivi dans trois autres dossiers liés à son évasion, au trafic de drogue ainsi qu’à la détention illégale d’une arme à feu.

Les accusés étaient poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment l’offre, la mise en vente, l’achat, le stockage, la distribution, le transport et l’acheminement illicite de stupéfiants, ainsi que pour l’organisation, le financement et la gestion d’un réseau criminel. Ils étaient également poursuivis pour détention illégale d’armes de cinquième catégorie et de munitions sans autorisation légale.

Pour rappel, le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda avait déjà condamné les mêmes accusés, lors de la précédente session criminelle, à des peines allant de l’acquittement à 20 ans de prison.

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