Trafiquants de drogue exploitant des mineurs et handicapés : quelles sont les peines encourues ?

Le ministre de la justice et garde des sceaux, Abdul Rashid Tabbi, a présenté ce mardi un projet de loi visant à prévenir l’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes.

Le ministre a souligné l’importance de cette question, qui vise à réprimer ce trafic illégal en Algérie, où le phénomène s’est pas mal propagé. Tabbi a également déclaré que le texte de loi prévoyait des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison pour l’exploitation de mineurs ou de personnes handicapées.

| À LIRE AUSSI : Opération de contrebande de psychotropes déjouée à M’sila : plus de 29.000 comprimés saisis

Concernant les pharmacies, le ministre a indiqué qu’un catalogue électronique national avait été créé. Certaines substances, comme la prégabaline, sont des médicaments prescrits pour certaines maladies et qui ont été détournés de leur intention. La loi prévoit également une protection spéciale pour les pharmaciens contre les personnes cherchant à obtenir des substances psychotropes.

Le projet de loi comporte également de nouvelles dispositions en matière de coopération internationale, notamment en ce qui concerne la protection des secrets internationaux.

| À LIRE AUSSI : 1.6 millions de psychotropes saisies en Algérie : détails de l’opération (Vidéo)

Le président Tebboune avait exprimé son soutien au projet de loi visant à prévenir au sujet des stupéfiants et substances psychotropes. Il avait salué les mesures contenues dans ce projet de loi pour protéger la société de ce fléau.

La prégabliene, la drogue du pauvre

La prégabaline est un médicament anticonvulsivant et anxiolytique utilisé pour traiter les douleurs neuropathiques. En raison des effets relaxants qu’il procure, Ce médicament est aussi utilisé comme drogue.

| À LIRE AUSSI : Constantine : importante saisie de comprimés hallucinogènes

La prégabaline, bien qu’elle ne soit pas fabriquée en Algérie, est introduite principalement depuis la Libye, où elle est importée depuis l’Inde et du Niger. Selon Fateh Daoudi, responsable à l’Office de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), ce médicament est déversé en Libye avant d’être acheminé vers l’Algérie, la Tunisie et d’autres pays.

| À LIRE AUSSI : Oran : la GN met fin à l’activité d’un réseau de trafic de drogue international

Elle est également produite dans des laboratoires clandestins dans des pays tels que le Niger, le Mali et le Nigeria. Pourquoi l’Algérie est-elle une destination pour cette drogue ? Selon F. Daoudi, la destination principale de la prégabaline est l’Europe, mais il y a une demande en Algérie, et une grande partie de la drogue reste donc sur place.