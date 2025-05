Trafic transfrontalier : l’Algérie découvre un tunnel secret reliant le Maroc à Tlemcen [VIDEO]

Les services de sécurité algériens ont mis au jour un tunnel clandestin reliant le territoire marocain à la région de Bab El Assa, dans la wilaya de Tlemcen, selon un reportage diffusé par la télévision algérienne, citant des sources bien informées.

Cette galerie souterraine aurait été récemment exploitée par des réseaux de trafic de drogue, spécialisés notamment dans le transport de kif traité en provenance du Maroc.

La découverte, faite à une profondeur importante, soulève de sérieuses préoccupations sécuritaires. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que cette structure aurait été mise en place par des organisations criminelles bien organisées, bénéficiant vraisemblablement de complicités locales et transfrontalières, y compris au sein des services du Makhzen.

Un mode opératoire sophistiqué, une menace persistante

Les autorités affirment que le tunnel servait à acheminer d’importantes quantités de drogue vers le territoire algérien, illustrant un mode opératoire de plus en plus structuré et difficile à détecter.

Il ne s’agirait pas d’un cas isolé, mais plutôt d’un nouveau chapitre dans une guerre silencieuse menée par des réseaux criminels transnationaux.

🟢À LIRE AUSSI : Ain Amenas : Saisie de 1,9 million de psychotropes et démantèlement d’un réseau lié au terrorisme

Selon les sources relayées, « ce tunnel témoigne d’un niveau de planification avancé, avec un tracé souterrain pensé pour contourner les dispositifs de surveillance frontalière ».

Cette infrastructure confirme la persistance d’une stratégie déstabilisatrice, dans laquelle le trafic de drogue devient un instrument de pression contre l’Algérie.

La frontière ouest, un point chaud pour la sécurité nationale

Face à cette menace, les autorités algériennes ont renforcé les mesures de surveillance le long de la frontière marocaine.

Les services de sécurité maintiennent un état d’alerte permanent, considérant désormais toute la zone frontalière comme « un foyer dangereux » pour l’introduction de drogues dures et douces.

Des efforts supplémentaires sont engagés pour détecter d’éventuelles autres galeries souterraines et démanteler les filières impliquées.

Les autorités soulignent également l’importance de la coopération régionale, bien que les relations tendues entre Alger et Rabat compliquent tout dialogue sécuritaire bilatéral.

Cette affaire vient s’ajouter à une série d’opérations menées ces dernières années par les forces algériennes pour endiguer le trafic de stupéfiants à la frontière ouest.

🟢À LIRE AUSSI : L’incroyable évasion de Mohamed Amra: 9 mois de cavale, 2 morts, 36 arrestations à travers l’Europe

En plus de ses conséquences sur la santé publique et l’économie nationale, ce phénomène est perçu par Alger comme un acte hostile et déstabilisateur, orchestré à travers une instrumentalisation du narcotrafic par le régime marocain.

La découverte de ce tunnel à Bab El Assa constitue une alerte majeure sur l’évolution des méthodes utilisées par les trafiquants.

L’Algérie, confrontée à une menace hybride mêlant criminalité organisée et enjeux géopolitiques, se voit contrainte de réévaluer en permanence ses dispositifs de défense et de surveillance frontalière.