Trafic routier : ces deux axes seront perturbés dès aujourd’hui

Des travaux routiers sont programmés dans plusieurs axes importants à Tipaza et Constantine entraînant des déviations temporaires de la circulation. Les usagers sont appelés à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation mise en place sur les lieux.

Dans la wilaya de Tipaza, des travaux liés au projet de modernisation de l’autoroute sont prévus sur l’axe reliant les communes de Douaouda et Bou Ismaïl, précisément à hauteur des logements AADL des 2 000 logements de Fouka.

L’intervention concerne les deux sens de circulation et a débuté dans la nuit du jeudi 3 septembre 2026 à partir de 23h00, pour se poursuivre jusqu’au vendredi 4 septembre à 10h00.

Afin de permettre le déroulement des travaux dans des conditions sécurisées, des déviations temporaires ont été mises en place.

Pour les automobilistes se dirigeant vers Alger, la circulation est déviée à partir du tunnel de Bou Ismaïl vers la route de wilaya n°126. L’itinéraire passe notamment par le centre-ville de Fouka, puis celui de Douaouda, avant de rejoindre la route de wilaya n°57 et l’autoroute au niveau de l’échangeur du colonel Abbas, à Douaouda.

Dans le sens inverse, pour les usagers se dirigeant vers Bou Ismaïl, la circulation est déviée depuis l’échangeur du colonel Abbas à Douaouda vers la route nationale n°11. Les automobilistes emprunteront ensuite Douaouda Marine puis Fouka Marine, avant de rejoindre l’autoroute par l’échangeur de Bou Ismaïl.

Les unités opérationnelles déployées sur le terrain sont présentes afin d’informer et d’orienter les usagers de la route.

Les automobilistes sont ainsi invités à faire preuve de vigilance, à réduire leur vitesse et à respecter scrupuleusement les panneaux et dispositifs de signalisation installés aux abords de la zone de travaux.

Constantine : travaux de maintenance au niveau du tunnel de Djebel El Ouahch

À Constantine, une autre opération est prévue sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau du tunnel de Djebel El Ouahch, dans les deux sens de circulation.

Il s’agit de travaux de maintenance technique périodique qui ont débuté ce vendredi 4 septembre 2026 à partir de 9h00 et se poursuivront jusqu’à l’achèvement de l’intervention.

Pendant la durée des travaux, la circulation sera temporairement déviée par la voie de contournement de Djebel El Ouahch.

Les unités présentes sur le terrain assurent également l’information des conducteurs et la sécurisation de la circulation.

Les usagers sont appelés à faire preuve de prudence à l’approche de la zone concernée et à respecter les indications des agents ainsi que la signalisation temporaire afin de limiter les risques d’accidents et de faciliter la circulation.