10 à 15 années d’emprisonnement ferme, assorties de circonstances aggravantes : tel est le réquisitoire prononcé par le ministère public devant la cour d’Alger à l’encontre de six personnes. Le groupe est accusé d’avoir organisé l’acheminement de psychotropes depuis la wilaya d’El Oued vers la capitale, en s’appuyant sur une couverture particulièrement cynique : la présence d’une épouse et de ses enfants mineurs dans le véhicule, censée désamorcer tout soupçon aux points de contrôle, a-t-on appris du média Ennahar.

L’affaire illustre la sophistication croissante des filières qui inondent le marché algérois de comprimés détournés de leur usage médical. Derrière l’image rassurante d’une sortie familiale se cachait, selon l’accusation, une logistique rodée au service d’un commerce lucratif.

Un trafic de prégabaline camouflé sous les vêtements des convoyeurs

Les investigations ont été conduites par la brigade mobile de la police judiciaire de Bab Ezzouar. Des renseignements faisaient état d’un groupe approvisionnant en gros les revendeurs du secteur de El Hamiz. En remontant la piste, les enquêteurs ont découvert une méthode de dissimulation inhabituelle.

Les capsules de prégabaline 300 mg étaient glissées dans des ceintures en plastique transparent, enroulées autour de la taille puis portées sous les sous-vêtements. Ce dispositif, invisible au premier coup d’œil, permettait aux convoyeurs de franchir les contrôles routiers sans attirer l’attention.

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Près de 8000 capsules saisies lors du coup de filet de Bordj El Bahri

L’interpellation s’est déroulée à Bordj El Bahri, à l’est d’Alger. Au total, 7950 capsules ont été retirées de la circulation. Le passager installé à l’avant du véhicule en portait 3450 autour de la taille. Les 4500 restantes se trouvaient sur l’épouse de l’un des deux frères impliqués, ceinturées de la même façon.

Cette femme voyageait avec son mari et ses enfants en bas âge. L’accusation estime que leur présence relevait d’un calcul : donner l’apparence d’un déplacement familial banal pour détourner l’attention des services de sécurité. Le procédé ajoute une dimension aggravante au dossier, puisqu’il expose des mineurs à une activité criminelle.

Le reste de la bande n’a pas échappé aux filets. Parmi les personnes arrêtées figure le fournisseur chargé de réceptionner les colis une fois arrivés dans la capitale, avant de les ventiler auprès des détaillants.

Un marché noir qui dépasse les frontières algériennes

Le phénomène ne s’arrête pas aux limites du territoire national. Qualifiée de « drogue du pauvre » en Europe, cette molécule alimente aussi des circuits parallèles à l’étranger. Début novembre, trois frères soupçonnés d’avoir bâti un commerce de médicaments détournés en Île-de-France ont été placés en détention provisoire à Paris.

Molécule prescrite contre les douleurs neuropathiques et certaines formes d’épilepsie, la prégabaline provoque, à fortes doses, des effets recherchés par les consommateurs de stupéfiants. Son faible coût et sa disponibilité en font un produit de substitution redoutable, d’où la sévérité des peines réclamées.

La cour d’Alger rendra sa décision dans les prochains jours. Le réquisitoire de dix à quinze ans avec aggravation donne la mesure de la fermeté affichée par le parquet face à ce type de trafic.

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