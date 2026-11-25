Quatre personnes ont comparu lundi devant le tribunal correctionnel près la cour de Sidi Bel Abbès dans une affaire qui éclabousse l’administration communale. Trois femmes employées au service biométrique de l’annexe de Bouazza El Gharbi répondent de falsification de documents administratifs émanant d’un organisme public, d’abus de fonction et de perception d’avantages indus. Un quatrième prévenu est poursuivi pour avoir utilisé sciemment une pièce falsifiée. Le ministère public a requis les peines les plus sévères. D’ailleurs, le verdict étant attendu dimanche prochain, a-t-on appris du média Echourouk.

Un trafic de passeports biométriques révélé durant le Ramadan

L’affaire a éclaté durant le mois de Ramadan dernier et ne se limite pas à une seule annexe. Les services de Bouazza El Gharbi, de Ben Hamouda et de Adhim Fatiha sont tous concernés par le même procédé. Par ailleurs, des passeports biométriques auraient été établis au profit de citoyens visés par des poursuites judiciaires. Plusieurs de ces citoyens résidaient déjà en France.

Plus troublant encore, un ressortissant marocain installé sur le sol français aurait lui aussi obtenu un titre de voyage algérien par ce circuit parallèle. Selon les éléments de l’enquête, ces documents devaient transiter par les embarcations de migrants clandestins pour rejoindre l’autre rive de la Méditerranée. Là-bas, ils auraient servi à des usages illicites.

Le volume du dossier a contraint la justice à le scinder. Une première procédure regroupe dix mis en cause, mêlant agents des annexes communales et simples citoyens. La seconde, celle examinée en début de semaine, ne concerne que quatre prévenus.

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Une tentative de harga fait tomber le réseau de Sidi Bel Abbès

Tout démarre le 17 mars de l’année écoulée. Les services de sécurité reçoivent un renseignement : un groupe de jeunes prépare une traversée maritime illégale. Parmi eux, un habitant de la wilaya désigné par les initiales (K.J). Au moment de son interpellation, les policiers découvrent qu’il détient un passeport falsifié.

Son parcours, consigné dans les procès-verbaux d’audition, raconte une trajectoire chaotique. Il avait déjà quitté clandestinement le pays en février 2020 depuis le littoral oranais, à bord d’une embarcation, contre 39 millions de centimes. Il a passé cinq années en France puis effectué un passage en Suisse. Ensuite, il a tenté un retour au pays en 2025 qui tourne court : il est cueilli à l’aéroport, car un mandat d’arrêt le visait dans une affaire de trafic de stupéfiants. Finalement, il a été libéré le 27 août 2025. Il songe aussitôt à repartir par la mer. Des filières comparables ont d’ailleurs été démantelées par la police judiciaire dans la périphérie algéroise, avec des saisies se chiffrant en milliards de centimes.

La vérification de son passeport, daté du 13 mars 2024 et portant le cachet de Bouazza El Gharbi, révèle une anomalie de taille : l’intéressé possédait déjà un autre titre de voyage toujours valide. Interrogé, il affirme qu’une connaissance résidant en France lui a obtenu le document lors d’un séjour en Algérie.

Des employées communales nient toute implication dans la falsification

Sur la base de ces déclarations, les enquêteurs se sont rendus au service biométrique de l’annexe incriminée. La prévenue (B.F) y occupait un poste de vérification des dossiers depuis 2022 et jusqu’en février 2026. Sa mission consistait à contrôler les pièces accompagnant les demandes de renouvellement ou d’établissement. Cependant, elle a rejeté toute responsabilité. En effet, elle assurait n’avoir rien su.

Sa collègue (S.M), chargée du traitement des demandes, a tenu un discours similaire. Pourtant, les perquisitions menées à son domicile et dans son véhicule ont mis au jour plusieurs passeports émis au nom de personnes poursuivies par la justice, et ce sans que les intéressés se soient présentés. De plus, certains avaient déjà rejoint l’Europe par la voie maritime. La troisième employée a elle aussi nié avoir eu connaissance des falsifications. Ces méthodes rappellent le réseau de trafic de documents d'état civil mis au jour à Tindouf. Là aussi, des agents communaux étaient mis en cause.

Le parquet réclame les peines maximales contre les quatre prévenus

Un élément technique pèse lourd dans le dossier. Les investigations ont établi que le prévenu avait été enregistré à deux reprises dans le système informatique du bureau de vérification, à la même date du 17 mars 2024. Une double saisie difficilement justifiable par une simple erreur de manipulation.

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Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé l’application des sanctions les plus lourdes contre les quatre accusés. La formation de jugement rendra sa décision dimanche.

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