Sept années de prison ferme et jusqu’à un million de dinars d’amende : voilà le verdict prononcé par la dixième chambre pénale de la cour d’Alger dans le dossier de trafic d’or et de transfert illicite de devises vers l’étranger. 12 personnes y étaient poursuivies, parmi lesquelles un policier en fonction à l’aéroport international Houari Boumediene. La magistrate qui présidait l’audience a retenu la responsabilité de l’ensemble des prévenus, avec des sanctions graduées selon leur rôle dans ce que l’accusation décrit comme un groupe criminel actif de part et d’autre des frontières, a-t-on appris du média Echourouk.

Trafic d’or : la cour d’Alger inflige sept ans ferme aux principaux accusés

Les meneurs du réseau, dont le policier affecté à l’aérogare identifié par ses initiales « A.H. », écopent de la peine la plus lourde : sept ans de prison ferme. Pour les autres mis en cause, les décisions oscillent entre six mois d’emprisonnement et des peines de deux à trois ans. Les amendes, elles, se situent dans une fourchette allant de 500 000 à un million de dinars.

Ce verdict intervient après le passage des prévenus devant la juridiction, où un empilement de qualifications pénales leur a été opposé. Figurent notamment la contrebande, l’introduction illégale de bijoux en or, le blanchiment d’argent commis en profitant des facilités offertes par une fonction professionnelle, le non-respect de la réglementation sur le change et la circulation des capitaux, l’absence de facturation ainsi que le trafic d’influence.

L’affaire n’en est pas à son premier épisode judiciaire. En première instance, la condamnation de deux fonctionnaires de police de l’aéroport à dix ans de réclusion avait déjà marqué les esprits, de même que les peines infligées à plusieurs bijoutiers de Blida impliqués dans le circuit.

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Un circuit organisé entre Alger et les ateliers clandestins turcs

Les investigations menées par les services de sécurité puis par la justice ont mis en lumière un mécanisme élaboré. Le métal précieux quittait le territoire national par avion, avant d’atterrir dans des ateliers clandestins installés en Turquie. Là, les lingots étaient refondus puis retravaillés sous une estampille commerciale.

Une fois transformée, la marchandise reprenait le chemin de l’Algérie pour alimenter des commerces de bijouterie et de joaillerie. Rien de tout cela n’aurait été possible sans relais internes. Des employés, policiers de l’aéroport compris, fermaient les yeux au moment des contrôles. En échange, les enquêteurs évoquent des cadeaux, des avantages divers et des versements pouvant grimper jusqu’à 400 millions de centimes.

Près de 9,6 kg de lingots sans poinçon saisis par les enquêteurs

L’inventaire dressé lors de la procédure fait état de quatorze lingots de métal jaune, tous dépourvus du moindre poinçon officiel. De forme rectangulaire, ces barres présentaient des gabarits variables, du plus petit au plus volumineux, pour une masse cumulée approchant les 9 590 grammes.

La saisie ne s’est pas arrêtée au métal. Les agents ont également mis la main sur un ensemble de coupures étrangères : plus de 10 000 euros, quelques milliers de livres turques, ainsi que des montants plus modestes en livres sterling, en livres égyptiennes, en riyals saoudiens et en dirhams émiratis.

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