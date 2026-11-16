Cliniques fantômes et stocks cachés à Alger : les dessous d’un trafic de médicaments

Le tribunal d’El Harrach a ouvert un dossier qui met en cause des médecins généralistes, un chirurgien et plusieurs gérants de cliniques privées. Tous sont soupçonnés d’avoir bâti un circuit parallèle de spéculation sur les médicaments. Ce circuit aurait été alimenté par des achats massifs auprès de la Pharmacie centrale des hôpitaux. Finalement, les réquisitions du parquet et le verdict de première instance sont attendus.

Les charges retenues par le juge d’instruction sont lourdes. Elles vont de la spéculation illicite sur les produits pharmaceutiques à l’octroi d’avantages indus. Elles incluent aussi l’abus de fonction et la participation à ces mêmes faits. En effet, les textes invoqués relèvent du code des pratiques commerciales, de la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption. Par ailleurs, ils relèvent aussi de la législation réprimant la spéculation illégale.

Spéculation sur les médicaments : un entrepôt découvert dans une villa de Bentalha

Tout commence par un renseignement parvenu aux éléments de la brigade de lutte contre le grand banditisme de Bab Ezzouar. Selon ces informations, un praticien installé à Gué de Constantine entasserait des volumes considérables de produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine. Ensuite, il chercherait à les écouler auprès d’établissements privés.

Les vérifications confirment la piste. En effet, le médecin, désigné par les initiales « Z. A. », se procurait auprès de la Pharmacie centrale de Rouiba des quotas nettement supérieurs à ceux auxquels un cabinet peut prétendre. La marchandise rejoignait ensuite sa résidence dans une ville sise à Bentalha et dotée de deux garages. Ensuite, les produits étaient redistribués par camionnette.

Muni d’une autorisation de perquisition, et en présence de représentants des ministères du Commerce et de l’Industrie pharmaceutique, le dispositif policier découvre au rez-de-chaussée un véritable dépôt. Médicaments, consommables chirurgicaux et matériel dentaire y sont stockés dans des conditions jugées inadaptées. Le tout a été inventorié, saisi, puis les lieux scellés sur instruction du parquet d’El Harrach. D’ailleurs, la détection de circuits parallèles de produits sensibles rappelle d’autres dossiers récents. C’est le cas, par exemple, du trafic de prégabaline dissimulée dans des bouteilles d’oxygène médical démantelé dans la capitale.

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Cinq cliniques privées au cœur du réseau de spéculation sur les médicaments

Entendu, le praticien retrace son parcours : hôpitaux d’El-Attaf puis de Cherchell, polyclinique de Ouled Yaïch à Blida jusqu’en 2019. Ensuite, il évoque l’ouverture de son propre cabinet. Il admet ne détenir aucun registre de commerce l’autorisant à stocker des médicaments. Pourtant, il soutient que son activité d’urgences médicales justifiait ces réserves.

L’homme reconnaît surtout être associé dans cinq autres structures de santé, implantées à Gué de Constantine, Baraki, Chebli, au quartier Raïs et à Ouled Slama. Le montage est toujours le même : il finance l’ouverture et l’équipement. De plus, un confrère prête son agrément personnel pour exploiter les lieux. Enfin, les bénéfices sont partagés à parts égales. Il n’existe aucun contrat, aucune trace écrite, de quoi rester invisible aux yeux du fisc selon ses propres déclarations.

Flagrant délit devant une clinique de Gué de Constantine

Le 29 octobre 2025, les policiers se présentent à la clinique de Gué de Constantine pour convoquer son gérant. Sur place, trois hommes évacuent précipitamment des cartons remplis de médicaments. Parmi eux, on trouve un chirurgien dépourvu d’autorisation d’exercice délivrée par la direction de la santé, et l’administrateur de l’établissement.

Leurs aveux dessinent la mécanique interne. Le gérant touche 7 millions de centimes par mois pour la mise à disposition de son agrément, plus la moitié des recettes des consultations. En outre, l’employé chargé des livraisons aurait alerté par téléphone l’équipe à l’approche des policiers. Cela explique la tentative de dissimulation. Enfin, la valeur des produits sortis au nom de cette seule clinique atteint près de 7,14 millions de dinars.

D’autres praticiens interrogés confirment le schéma. Une dentiste de Chebli et son confrère d’Ouled Slama décrivent un partenariat sans aucun support juridique, le financeur prenant en charge l’ouverture, l’équipement et l’approvisionnement, en échange d’un partage des gains conclu à l’amiable. Une autre responsable admet avoir acheté sérum, seringues et antalgiques sans facture, pour 20 000 dinars.

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