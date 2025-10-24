Trafic international de véhicules : deux réseaux criminels démantelés à Oran

La SRLCO d’Oran a mené une opération d’envergure qui s’est soldée par le démantèlement de deux réseaux criminels organisés, actifs dans le trafic international de véhicules et le faux en écriture publique. Grâce à un travail de terrain minutieux et coordonné, les enquêteurs ont identifié le mode opératoire adopté : importer illégalement des véhicules, falsifier leurs numéros de série et leurs documents administratifs, puis les faire circuler sur le territoire national.

L’opération a conduit à la récupération de 13 véhicules de différentes marques, ainsi qu’une moto, dont les caractéristiques techniques avaient été volontairement modifiées. Les documents falsifiés visaient à donner une apparence légale à ces véhicules destinés à être écoulés en Algérie. Dès les premières phases, cinq individus ont été arrêtés, tandis que six-seize (16) mandats d’arrêt avaient été délivrés à l’encontre d’autres membres des réseaux.

Arrestations, saisies et poursuites judiciaires

L’élargissement des investigations, menées sous la supervision du parquet territorialement compétent, a permis la capture des autres suspects, portant à onze (11) le nombre total de personnes arrêtées. Parmi elles figuraient deux fonctionnaires publics soupçonnés d’avoir facilité les opérations de falsification ou de régularisation des véhicules trafiqués.

Les perquisitions ont permis la saisie de 32 cartes grises contrefaites, de cartes de contrôle technique et de certificats d’assurance établis sous de fausses identités.

À l’issue des procédures, les mis en cause ont été présentés devant les procureurs de la République près du Tribunal d’El‑Othmania d’Oran et du Tribunal d’Es‑Sénia.

Cette double opération démontre la détermination des services de sécurité algériens à lutter contre les réseaux transnationaux de criminalité organisée, en particulier ceux spécialisés dans le trafic de véhicules et la falsification documentaire, des activités aux conséquences économiques et sécuritaires majeures pour le pays.

Une montée inquiétante des trafics et des infractions

Les services de sécurité algériens observent depuis plusieurs années une hausse notable des formes de criminalité organisée, notamment celles liées aux trafics de stupéfiants, de véhicules et de faux documents. Le bilan annuel de la Gendarmerie nationale pour 2024 fait état d’une augmentation de près de 25 % des affaires liées aux drogues par rapport à 2023, avec plus de 15 500 dossiers enregistrés et près de 24 300 personnes interpellées.

Le trafic de véhicules constitue une autre préoccupation majeure. En 2024, plus de 2 000 cas de vols ou de trafics de voitures ont été recensés à travers le pays, soit une hausse de près de 50 % en un an. Les services d’enquête ont procédé à plus de 1 500 arrestations, souvent dans le cadre de réseaux structurés opérant entre plusieurs wilayas et disposant de relais à l’étranger.

Les saisies de produits illicites illustrent l’ampleur du phénomène : près de 27 tonnes de kif traité, près de 150 kilogrammes de cocaïne et plus de 9 millions de comprimés psychotropes ont été interceptés en 2024 sur l’ensemble du territoire national. Ces chiffres témoignent d’un renforcement de la vigilance des forces de l’ordre, mais aussi de la sophistication croissante des réseaux criminels.