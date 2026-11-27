Les services de la Gendarmerie nationale ont porté un coup important à un réseau criminel organisé et armé spécialisé dans le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. L’opération, menée au cours des deux dernières semaines par le service central opérationnel de lutte contre la criminalité organisée, a permis l’arrestation de 31 individus et la saisie de quantités considérables de drogues, dont 160 kg de cocaïne et plus d’un million de comprimés psychotropes.

Selon les informations communiquées par le ministère de la Défense nationale, l’intervention a été conduite par le service de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes de la structure centrale opérationnelle de lutte contre la criminalité organisée de la Gendarmerie nationale. Le réseau démantelé activait dans plusieurs régions du pays, notamment dans les wilayas de Béjaïa, Batna, Sétif, Bouira et Alger. Les investigations ont abouti à l’interpellation de 31 suspects, présentés devant les juridictions compétentes.

L’opération a également permis de mettre la main sur un important stock de produits illicites. Les forces de sécurité ont saisi 160 kg de cocaïne, 150 kg de kif traité ainsi que plus d’un million de comprimés psychotropes de type prégabaline. Le bilan comprend également 44 véhicules touristiques et utilitaires, sept motos et un jet-ski.

Les enquêteurs ont par ailleurs découvert un arsenal composé de deux pistolets automatiques et d’un fusil à pompe. Des sommes d’argent en monnaie nationale et étrangère ont aussi été récupérées, pour une valeur estimée à 1 milliard 292 millions de centimes, auxquelles s’ajoutent 3 000 euros et 740 dinars tunisiens. Des billets de banque contrefaits ont également été saisis.

Un circuit de blanchiment vers les Émirats arabes unis

Au-delà du trafic de stupéfiants, les investigations ont permis de mettre au jour un réseau de blanchiment d’argent chargé de transférer les revenus issus des activités criminelles vers l’étranger, notamment aux Émirats arabes unis.

D’après le communiqué, les transferts financiers identifiés au cours de la période récente ont atteint 1,98 million de dollars américains, révélant l’ampleur des circuits financiers liés à cette organisation criminelle.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les unités de l’Armée nationale populaire et les services de sécurité pour lutter contre les différentes formes de criminalité organisée, démanteler les réseaux de trafic de drogue et préserver la sécurité et la stabilité du pays.

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