160 kg de cocaïne, un million de pilules et 31 arrestations : un vaste réseau criminel démantelé
Selon les informations communiquées par le ministère de la Défense nationale, l’intervention a été conduite par le service de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes de la structure centrale opérationnelle de lutte contre la criminalité organisée de la Gendarmerie nationale. Le réseau démantelé activait dans plusieurs régions du pays, notamment dans les wilayas de Béjaïa, Batna, Sétif, Bouira et Alger. Les investigations ont abouti à l’interpellation de 31 suspects, présentés devant les juridictions compétentes.
L’opération a également permis de mettre la main sur un important stock de produits illicites. Les forces de sécurité ont saisi 160 kg de cocaïne, 150 kg de kif traité ainsi que plus d’un million de comprimés psychotropes de type prégabaline. Le bilan comprend également 44 véhicules touristiques et utilitaires, sept motos et un jet-ski.
Les enquêteurs ont par ailleurs découvert un arsenal composé de deux pistolets automatiques et d’un fusil à pompe. Des sommes d’argent en monnaie nationale et étrangère ont aussi été récupérées, pour une valeur estimée à 1 milliard 292 millions de centimes, auxquelles s’ajoutent 3 000 euros et 740 dinars tunisiens. Des billets de banque contrefaits ont également été saisis.
Un circuit de blanchiment vers les Émirats arabes unis
Au-delà du trafic de stupéfiants, les investigations ont permis de mettre au jour un réseau de blanchiment d’argent chargé de transférer les revenus issus des activités criminelles vers l’étranger, notamment aux Émirats arabes unis.
D’après le communiqué, les transferts financiers identifiés au cours de la période récente ont atteint 1,98 million de dollars américains, révélant l’ampleur des circuits financiers liés à cette organisation criminelle.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les unités de l’Armée nationale populaire et les services de sécurité pour lutter contre les différentes formes de criminalité organisée, démanteler les réseaux de trafic de drogue et préserver la sécurité et la stabilité du pays.
🟢 À LIRE AUSSI : Trafic de passeports biométriques : le scandale des annexes communales de Sidi Bel Abbès
Criminalité en Algérie : drogue, réseaux organisés, cyberescroqueries… voici les chiffres
Trafic de stupéfiants, bandes criminelles, blanchiment d’argent et cybercriminalité : les différentes formes de délinquance continuent de mobiliser les services de sécurité en Algérie. Les derniers bilans officiels mettent en évidence l’ampleur des réseaux démantelés et la diversification des activités criminelles à travers le pays.
La criminalité en Algérie ne se limite plus aux infractions classiques. Les réseaux de trafic de drogue, les associations de malfaiteurs, les bandes de quartiers et les activités frauduleuses sur Internet constituent autant de fronts sur lesquels les services de sécurité poursuivent leurs opérations.
Les chiffres publiés par la Gendarmerie nationale pour l’année 2025 donnent une idée de l’ampleur du phénomène. Au total, 959 740 affaires ont été traitées durant cette période. Les opérations menées ont notamment permis de démanteler 1 395 associations de malfaiteurs et 162 bandes de quartiers.
Le trafic de stupéfiants demeure l’un des principaux défis. Au cours de la même année, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi plus de 21,2 tonnes de kif traité, près de 376 kg de cocaïne et plus de 13,4 millions de comprimés psychotropes. Les opérations ont également abouti au démantèlement de 216 réseaux spécialisés dans le trafic de drogue.
🟢 À LIRE AUSSI : Trafic de prégabaline : des enfants utilisés comme bouclier, 15 ans de prison requis
La cybercriminalité, une menace en pleine expansion
Parallèlement, les infractions commises sur Internet prennent une place croissante dans le paysage criminel. Escroqueries en ligne, usurpation d’identité, atteintes à la vie privée et exploitation frauduleuse des plateformes numériques figurent parmi les dossiers traités par les services spécialisés.
Les données communiquées par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) sont révélatrices : durant les dix premiers mois de 2026, ses services ont traité 8 094 affaires de cybercriminalité, impliquant plus de 9 600 personnes.
La criminalité organisée touche également les circuits économiques et financiers. Le blanchiment d’argent, les transferts illicites de fonds et la contrebande permettent à certains réseaux de tirer profit de leurs activités et de dissimuler l’origine de leurs revenus.
Une mobilisation accrue des services de sécurité
Face à cette diversification des activités criminelles, les différents corps de sécurité renforcent leurs opérations et leur coordination. Les interventions récentes illustrent cette mobilisation. Le démantèlement d’un réseau organisé et armé, ayant conduit à la saisie de 160 kg de cocaïne, 150 kg de kif traité et plus d’un million de comprimés psychotropes, en constitue une nouvelle illustration.
Au-delà des arrestations et des saisies, l’enjeu consiste désormais à identifier les ramifications de ces organisations, remonter leurs circuits financiers et empêcher leur reconstitution.
La lutte contre la criminalité repose ainsi sur plusieurs leviers : le renseignement, les enquêtes judiciaires, la coopération entre les services de sécurité et la prévention. Un défi qui concerne également les citoyens, notamment face aux nouvelles formes d’escroquerie et aux dangers liés à l’utilisation d’Internet.