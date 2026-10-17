Trafic de drogue en Algérie : une importante saisie de 113 kg dans 4 wilayas
Les services de la police judiciaire ont mené ces opérations à Oran, Tlemcen, El Oued et Tipaza. Selon le communiqué de la DGSN, ces interventions ont ciblé six organisations criminelles actives dans le trafic de stupéfiants.
Les enquêteurs ont interpellé 21 suspects dans le cadre de ces affaires. Les personnes arrêtées ont ensuite été présentées devant les juridictions compétentes afin que la justice statue sur les suites à donner aux dossiers.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des actions menées par les services de sécurité pour lutter contre les réseaux de trafic de drogue à travers le territoire national.
113 kg de kif traité et des comprimés hallucinogènes saisis
Les policiers ont saisi un total de 113 kg de kif traité, présenté par la DGSN comme provenant du Maroc. Les opérations ont également permis de récupérer des comprimés hallucinogènes.
Ces saisies portent sur plusieurs types de produits stupéfiants et illustrent les quantités de drogue interceptées par les services de police au cours de cette semaine d’intervention.
La lutte contre le trafic de stupéfiants mobilise régulièrement les services de sécurité, qui mènent des enquêtes et des opérations ciblées pour identifier les personnes impliquées dans ces activités illicites.
Des véhicules, une arme à feu et des armes blanches récupérés
Outre les produits stupéfiants, les services de police ont récupéré un camion, huit voitures et deux motocyclettes.
Les opérations ont également abouti à la saisie de sommes d’argent, d’une arme à feu de cinquième catégorie et de plusieurs armes blanches prohibées.
La DGSN n’a pas précisé, dans les éléments communiqués, le montant total des sommes saisies ni le détail des quantités de comprimés hallucinogènes récupérées.
Les 21 suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes. Les procédures judiciaires doivent déterminer les responsabilités de chacun dans les six affaires traitées par les services de police.
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Drogue en Algérie : ce que révèlent les chiffres officiels
La lutte contre les stupéfiants en Algérie mobilise plusieurs services de sécurité et de contrôle, dont la Police, la Gendarmerie nationale et les Douanes. Les institutions recueillent les données et les centralisent via l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), qui établit des bilans nationaux permettant de mesurer l’évolution des saisies et des affaires traitées.
En Algérie, les chiffres relatifs aux saisies de stupéfiants ne se limitent pas aux annonces faites après les opérations menées sur le terrain. Ils reposent également sur un dispositif national de collecte, de traitement et d’analyse des données, destiné à dresser un état des lieux de la lutte contre le trafic et l’usage de drogues.
Au cœur de ce dispositif figure l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), placé sous la tutelle du ministère de la Justice. Cet organisme rassemble les données transmises par les différents services de lutte afin d’établir des bilans périodiques à l’échelle nationale.
Trois services mobilisés dans la lutte contre les stupéfiants
La collecte des statistiques repose notamment sur les données de trois institutions : la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie nationale et les Douanes algériennes.
Ces services interviennent dans les opérations de lutte contre le trafic de drogue, les contrôles, les enquêtes et les saisies de substances illicites. Leurs interventions permettent de recueillir les informations nécessaires à l’établissement des bilans nationaux.
La Police et la Gendarmerie nationale participent notamment aux opérations de recherche et de démantèlement des réseaux criminels. Les Douanes contribuent, pour leur part, à la lutte contre les trafics relevant de leurs missions de contrôle, notamment aux points de passage frontaliers.
Les données recueillies par ces différentes institutions sont ensuite exploitées pour produire des statistiques permettant de suivre les quantités saisies, les catégories de substances concernées et les affaires traitées.
Plus de 44 tonnes de résine de cannabis saisies en 2023
Le bilan national de 2023 illustre l’ampleur des opérations menées contre les stupéfiants. Selon les données de l’ONLCDT, les trois services de lutte ont saisi 44 536,099 kg de résine de cannabis, soit plus de 44,5 tonnes au cours de cette année.
Les saisies ont également concerné d’autres substances. Les services ont notamment intercepté 256,393 kg de cocaïne et 3,666 kg d’héroïne. Le bilan fait aussi état de la saisie de 27 592 922 comprimés de substances psychotropes et de 204 flacons de solutions psychotropes.
Les opérations ont par ailleurs permis la découverte et l’éradication de 6 746 plants de cannabis et de 427 plants d’opium.
Ces données montrent que les statistiques nationales couvrent plusieurs catégories de produits et ne se limitent pas aux saisies de résine de cannabis. Les substances psychotropes représentent également un volet important des bilans établis par les services compétents.
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Bilans : quelle est l’évolution des saisies ?
Au-delà des quantités interceptées, les statistiques nationales permettent de comparer les résultats d’une année à l’autre. Cette comparaison aide à identifier les évolutions concernant les différentes catégories de stupéfiants et de substances psychotropes.
Entre 2022 et 2023, par exemple, les quantités de résine de cannabis saisies sont passées de 58 258,031 kg à 44 536,099 kg, soit une baisse de 23,55 %.
À l’inverse, les saisies de cocaïne sont passées d’environ 61,8 kg en 2022 à 256,4 kg en 2023, ce qui représente une hausse de plus de 314 % selon le bilan officiel.
Les saisies de comprimés psychotropes ont également augmenté, passant de 17 771 938 comprimés en 2022 à 27 592 922 en 2023, soit une progression de 55,26 %.
Ces variations concernent les quantités saisies et ne suffisent pas, à elles seules, à mesurer l’évolution réelle de la consommation ou du trafic. Elles constituent néanmoins des indicateurs utilisés pour suivre les résultats des opérations de lutte contre les stupéfiants.