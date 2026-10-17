Trafic de drogue en Algérie : une importante saisie de 113 kg dans 4 wilayas

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, samedi, le démantèlement de six organisations criminelles spécialisées dans le trafic de drogue en Algérie. Menées au cours de la semaine écoulée dans quatre wilayas, les opérations ont permis la saisie de 113 kg de kif traité, de comprimés hallucinogènes et de plusieurs armes. Au total, 21 individus ont été interpellés et présentés devant les juridictions compétentes.

Les services de la police judiciaire ont mené ces opérations à Oran, Tlemcen, El Oued et Tipaza. Selon le communiqué de la DGSN, ces interventions ont ciblé six organisations criminelles actives dans le trafic de stupéfiants.

Les enquêteurs ont interpellé 21 suspects dans le cadre de ces affaires. Les personnes arrêtées ont ensuite été présentées devant les juridictions compétentes afin que la justice statue sur les suites à donner aux dossiers.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des actions menées par les services de sécurité pour lutter contre les réseaux de trafic de drogue à travers le territoire national.

113 kg de kif traité et des comprimés hallucinogènes saisis

Les policiers ont saisi un total de 113 kg de kif traité, présenté par la DGSN comme provenant du Maroc. Les opérations ont également permis de récupérer des comprimés hallucinogènes.

Ces saisies portent sur plusieurs types de produits stupéfiants et illustrent les quantités de drogue interceptées par les services de police au cours de cette semaine d’intervention.

La lutte contre le trafic de stupéfiants mobilise régulièrement les services de sécurité, qui mènent des enquêtes et des opérations ciblées pour identifier les personnes impliquées dans ces activités illicites.

Des véhicules, une arme à feu et des armes blanches récupérés

Outre les produits stupéfiants, les services de police ont récupéré un camion, huit voitures et deux motocyclettes.

Les opérations ont également abouti à la saisie de sommes d’argent, d’une arme à feu de cinquième catégorie et de plusieurs armes blanches prohibées.

La DGSN n’a pas précisé, dans les éléments communiqués, le montant total des sommes saisies ni le détail des quantités de comprimés hallucinogènes récupérées.

Les 21 suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes. Les procédures judiciaires doivent déterminer les responsabilités de chacun dans les six affaires traitées par les services de police.

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