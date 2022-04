Trafic d’or à l’aéroport d’Alger : une hôtesse de l’air impliquée

La sécurité des frontières aériennes est très délicate et certaines personnes arrivent à passer a travers les mailles du filet pendant un moment et ainsi commettre des délits tels que le trafic ou même la contrebande mais dans la plupart des cas ils se font vite appréhendés par les autorités.

Cette cas dans cette affaire , qui s’est passée au sein d’aéroport international d’Alger dans laquelle il est question de contrebande de devises mais aussi de lingots d’or. En effet, une inspection de routine faite avant un vol a révélé tout un trafic mis en place par une hôtesse de l’air de la compagnie nationale Air Algérie. La femme s’est faite aider par deux policiers afin de passer les services de sécurité et s’apprêter a décoller en direction de Dubaï.

Suite a une enquête intensive, plus de détails ont été révélés quant a l’ampleur de l’affaire. Il est question d’une somme s’élevant a 96,5 milliers d’euros ainsi que trois lingots d’or qui étaient dissimulés a l’intérieur d’un avion d’Air Algérie.

Une affaire prise très au sérieux par les autorités

L’affaire a été tout de suite été prise au sérieux par les autorités et les moyens nécessaires ont été déployés afin de mener a bien cette enquête. En effet, les vidéos des caméras de surveillance ont été visionnées et les appels téléphoniques de l’équipage de l’avion passés au peigne fin pour retracer les faits et éclaircir la situation.

L’implication d’un policier a été avérée suite a ses aveux, dans lesquels il affirme avoir reçu la somme de 25 millions de centimes en échange de son aide.

L’enquête a débuté il y déjà quelques mois en Octobre mais le procès n’aura lieu que dans quelques jours, dans le tribunal de Dar El Beida à Alger , lors duquel huit ( 8 ) accusés seront jugés pour les délits commis dont la violation de la législation douanière relative a la circulation de capitaux entrants ou sortants du pays.