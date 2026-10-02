Trafic de devises : 120 000 euros saisis à l’aéroport d’Oran
Les éléments de la Police des frontières de l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran, en coordination avec les agents du Service régional de lutte contre la criminalité organisée de l’Ouest, ont démantelé un réseau organisé spécialisé dans le transfert illégal de capitaux vers et depuis l’étranger.
Selon un communiqué des services de sécurité publié ce vendredi 2 octobre, l’opération a permis l’arrestation de deux individus présumés membres de ce réseau.
Les investigations menées par les services concernés ont également conduit à la saisie d’une importante somme en devises.
Que révèlent les saisies effectuées par les policiers ?
Les policiers ont ainsi récupéré un montant estimé à 120.000 euros, en plus de cinq dispositifs de géolocalisation GPS.
Cette opération intervient dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité pour lutter contre les réseaux impliqués dans le transfert et le trafic illégal de capitaux entre l’Algérie et l’étranger.
Les deux suspects ont été interpellés dans le cadre de cette affaire. Les procédures judiciaires engagées devront permettre de déterminer les circonstances précises de l’opération et les éventuelles responsabilités des personnes impliquées.
Lutte contre la criminalité en Algérie : les chiffres de l’ANP
L’Armée nationale populaire (ANP) a présenté, ce mercredi 30 septembre 2026, le bilan de ses opérations menées du 23 au 29 septembre à travers le territoire national. Les interventions ont notamment permis l’arrestation de 42 narcotrafiquants, la saisie de plusieurs centaines de milliers de comprimés psychotropes et l’interception de réseaux impliqués dans l’orpaillage illicite et la contrebande.
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les détachements combinés de l’ANP, en coordination avec les différents services de sécurité, ont arrêté 42 narcotrafiquants au cours de la période concernée.
Les opérations ont également permis de mettre en échec plusieurs tentatives d’introduction de 491 kg de kif traité, en provenance des frontières avec le Maroc.
Les forces engagées ont, par ailleurs, saisi 609.661 comprimés psychotropes lors d’interventions menées dans différentes Régions militaires.
Orpaillage illicite : 113 individus arrêtés dans le Sud
Dans les wilayas de Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Illizi, les détachements de l’ANP ont procédé à l’arrestation de 113 individus impliqués dans des activités liées à l’orpaillage illicite.
Les opérations ont conduit à la saisie de 31 véhicules, 123 groupes électrogènes et 86 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d’or brut et de pierres et différents équipements utilisés dans l’exploitation aurifère illégale.
Lors d’opérations distinctes, les unités de l’ANP ont également appréhendé neuf autres individus et récupéré deux pistolets mitrailleurs et six fusils de chasse, soit huit armes au total.
Les forces de l’ANP ont aussi saisi 25.580 litres de carburant et 16 quintaux de tabac dans le cadre de la lutte contre la contrebande.
Sur le volet de la lutte antiterroriste, les détachements de l’ANP ont arrêté quatre éléments de soutien aux groupes terroristes à l’issue d’opérations distinctes menées sur le territoire national.
Ce bilan s’inscrit dans le cadre des opérations de sécurisation et de lutte contre les différentes formes de criminalité organisée.
Immigration clandestine : 138 personnes secourues en mer
En matière de lutte contre l’immigration clandestine, les Garde-côtes ont mis en échec plusieurs tentatives de traversée illégale au niveau des côtes nationales.
Ils ont procédé au sauvetage de 138 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale.
Parallèlement, les unités de l’ANP ont arrêté 622 immigrants clandestins de différentes nationalités à travers le territoire national.
Ces opérations, menées du 23 au 29 septembre 2026, illustrent l’étendue des interventions de l’ANP dans la lutte contre le terrorisme, le narcotrafic, la contrebande, l’orpaillage illicite et l’immigration clandestine.
Wissam
Wissam Abid est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers qui marquent le quotidien des Algériens.Voir tous les articles de Wissam →