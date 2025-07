Trafic d’euros : 2 femmes cachent une importante somme dans la zone intime

Les services de la police des frontières de l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran ont réussi à déjouer une tentative de contrebande d’une somme importante en devises étrangères, estimée à 34 600 euros. Cette opération qualitative démontre la vigilance et l’efficacité de la police dans la lutte contre la criminalité financière transfrontalière.

L’opération a été menée suite à une inspection minutieuse de deux femmes, âgées d’une vingtaine et d’une quarantaine d’années, qui s’apprêtaient à voyager vers Istanbul à bord d’un vol international. Le passage des suspectes au scanner de l’aéroport a révélé des anomalies inhabituelles dans leurs corps, nécessitant un examen supplémentaire par échographie de la zone pelvienne. Celui-ci a confirmé la présence de sommes en devises dissimulées dans la zone vaginale, selon une méthode sophistiquée de contrebande.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie interdit officiellement les cryptomonnaies : voici les risques encourus

Les montants saisis se répartissent comme suit : 8 600 euros et 26 000 euros.

Les deux suspectes ont été immédiatement arrêtées après la découverte des sommes dissimulées et conduites pour interrogatoire. Elles seront présentées devant les autorités judiciaires compétentes pour violation de la législation et de la réglementation relatives au change et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures renforcées mises en œuvre par les services de sécurité nationale dans les différents aéroports du pays, visant à lutter contre le phénomène de la contrebande d’argent illégale et à protéger l’économie nationale des flux financiers illicites.

🟢 À LIRE AUSSI : Fini les tampons sur les passeports : ce qui va changer pour les Algériens qui voyagent en Europe

Saisie majeure de cocaïne en Algérie

Une importante quantité de cocaïne a été saisie dans la wilaya de Laghouat. Les deux suspects ont été arrêtés et vont comparaître prochainement devant le tribunal de Sidi M’hamed.

Le Service Central de Lutte contre le Trafic Illicite de Stupéfiants (SCLTIS), en coordination avec les services douaniers de Laghouat, a réussi cette semaine à interpeller deux individus appartenant à un réseau criminel organisé et à saisir 48 kilogrammes de cocaïne.

Cette opération de qualité fait suite à une enquête de terrain menée par les investigateurs du service central concernant un plan criminel orchestré par un réseau organisé. Les membres de ce réseau tentaient de faire passer une cargaison de drogues dures à travers la wilaya de Laghouat à bord d’un véhicule.

Les enquêteurs sont parvenus à identifier le véhicule et à l’intercepter avec son conducteur au niveau d’un point de contrôle conjoint avec les éléments de la brigade régionale des douanes de Laghouat. La drogue a été découverte dissimulée dans une cache secrète spécialement aménagée dans le véhicule.

Dans la continuité de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, un deuxième suspect a été identifié et arrêté. Les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de Sidi M’hamed.

🟢 À LIRE AUSSI : Sécurité nationale : vague d’arrestations et saisies massives de drogue, armes et carburant