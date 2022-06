Trafic des capitaux : nouvelle tentative déjouée à l’aéroport d’Alger

Depuis le début de l’année 2022, un nombre important de tentatives de trafic illicite de capitaux, mais aussi d’objets de valeur, a été recensé. En effet, l’aéroport Houari Boumediene peut en témoigner.

Une autre tentative a été décelée au niveau de ce même aéroport, par les services de la douane. L’auteur ? une ressortissante égyptienne qui a essayé de transférer clandestinement la somme de 21000 dollars; en la cachant dans les bagages de ses enfants. La prévenue est alors placée en garde à vue et a été auditionnée par le tribunal correctionnel de Dar El Beida, le dimanche 5 juin 2022.

Lors de son audition, la ressortissante algérienne a affirmé avoir déclaré la moitié de la somme auprès des services de douane. À en croire ces dires, les 21000 dollars étaient destinés à l’achat de parfums. De son côté, le juge ne semble visiblement pas acquis par ses déclarations; » le montant de 11000 dollars permet d’acheter toute une parfumerie » affirme-t-il, selon le journal arabophone Ennahar.

Par ailleurs, le procureur de la république a réclamé une peine de deux ans de prison accompagnée de la saisie des 21 000 dollars. En effet, le juge du tribunal correctionnel de Dar El Beida a pris sa décision et a validé la peine requise. Ainsi, cette ressortissante égyptienne s’est vu infliger les deux ans d’emprisonnement, la saisie de la somme transportée; mais également une amende de 42 000 dollars, soit le double de la somme saisie.

La DGSN évoque une saisie de plus de 60000 euros à l’aéroport d’Alger

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui 6 juin 2022; la DGSN a confirmé que la PAF de l’aéroport Houari Boumediene a procédé à l’arrestation de quatre voyageurs. Et ce, dans le cadre d’une tentative de transfert illicite de 60100 euros sans déclaration bancaire, la semaine dernière.

Selon la DGSN, les prévenus « se dirigeant vers différentes destinations étrangères » ont été placés pour être auditionnés par les autorités concernés. Et ce, au terme des procédures pénales.

Vous l’avez peut être constaté, il ne s’agit pas de la première affaire de ce genre. En effet, parmi les plus récentes, on cite également le dossier du notaire, arrêté en possession de 56000 euros. Les services de la PAF de l’aéroport d’Alger ont procédé à l’arrestation de l’accusé, après avoir tenté de faire passer cette somme sans déclaration. Et ce, en la dissimulant dans ses bagages.

Mis en garde à vue et auditionné par le juge du tribunal de Dar El Beida; ce dernier a décidé de mettre ledit notaire sous contrôle judiciaire. C’est au moins ce qu’a rapporté l’arabophone Ennahar.