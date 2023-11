Trafic de voitures de luxe entre la France et l’Algérie : un réseau tombe à Paris

Un réseau de trafic de voitures a été démantelé à Paris et ses membres ont été écroués le vendredi soir dernier. Les mis en cause volaient, maquillaient et exportaient ces voitures, dont plusieurs sont de luxe, vers le Maghreb et l’Algérie.

En effet, quatre hommes impliqués dans ce réseau de trafic de voitures de luxe entre la France et l’Algérie ont été mis, vendredi 17 novembre dernier, en examen, par les membres de la brigade de répression de banditisme (BRB) de la police judiciaire de Paris.

Réseau démantelé à Paris : les voitures volées maquillées pour disparaître vers l’Algérie

Selon le Journal le Parisien, une centaine de voitures volées ont été identifiées parmi les saisies de cette opération, d’un préjudice total évalué à pas moins de 3 millions d’euros. Âgés entre 33 et 56 ans, les quatre membres de ce réseau ont été placés en détention provisoire.

Tout a commencé le mois de juin 2023, les membres de la brigade anticriminalité ont procédé à l’arrestation de deux personnes, qui été en train de maquiller, dans un parking d’un immeuble à Paris, une voiture de luxe de type, Lamborghini Urus – d’une valeur de 200.000 euros, qui fait l’objet d’une alerte de vol aux Pays-bas.

Pour se défendre, les quatre mis en cause se sont mis d’accord pour prononcer le nom d’un certain Pedro, qui serait la tête de ce réseau. Mais chacun de ces membres a un rôle bien précis dans l’organisation de cette bande. À commencer par Hicham, âgé de 35 ans, qui n’est autre qu’un ressortissant algérien qui a assuré avoir déplacé quelques voitures pour le compte de ce fameux Pedro, dont le nom n’apparaît pas dans les investigations. Hicham est déjà connu par les services judiciaires en France pour des faits de vol en bande organisée.

Matériel de reproduction des clés de voitures saisi lors des perquisitions

Par ailleurs, le deuxième membre de ce réseau, est Omar, âgé de 33 ans. Lui, est chargé de gérer un « garage fictif ». Les perquisitions menées dans le cadre de l’enquête ont permis de mettre la main sur 5 000 euros en liquide et sur du matériel de reproduction des clés de voitures. Omar serait la personne chargée de refaire les immatriculations avant de les envoyer en Algérie.

Un autre membre de ce présumé réseau est Sofiane, 49 ans, qui travaille comme faussaire et fournit les faux documents des véhicules volés. Lors de la perquisition de son domicile, la police a mis la main sur matériel de fabrication des étiquettes Vin, neuf clés vierges de voitures, de faux cachés de constructeurs automobiles…

Enfin, le dernier de cette liste s’appelle Abdelmalek, âgé de 56 ans, et serait la personne chargée de maquiller ces voitures volées avant de les exporter vers leur destination finale.

