Trafic de visas et de titres de séjour : des Algériens ruinés par de fausses promesses d’émigration

Un réseau de trafic de titres de séjour et visas pour le Royaume-Unis a été récemment démantelé en Algérie, après avoir escroqué plus de sept victimes avec de fausses promesses d’émigration. Le procureur de la République auprès du tribunal d’El Harrach a requis sept ans de prison ferme contre cinq suspects.

Ce réseau proposait des services alléchants via un site internet portant le nom de « Visas pour la Grande-Bretagne garantis ».

À LIRE AUSSI : Elle prétendait vendre des objets « saisis » : fausse policière interpellée à l’aéroport d’Alger

Un réseau d’escroquerie démantelé à Alger : cinq personnes jugées pour trafic de visas et offres d’emploi en Europe

Cette affaire a été révélée suite au dépôt de plusieurs plaintes auprès des services de la gendarmerie nationale de Bir Mourad Rais au sujet de ce site internet. Au total, sept personnes ont été victimes d’escroquerie liée aux visas et aux titres de séjour, rapporte le quotidien arabophone Ennahar.

L’enquête menée par la police a révélé que le site proposait des services fictifs promettant des visas pour le Royaume-Uni, des titres de séjour, des autorisations de travail et même des demandes d’asile pour plusieurs pays de l’Union européenne. Le réseau attirait ses clients grâce à des offres alléchantes sur les réseaux sociaux.

Les victimes ont été contactées via les réseaux sociaux et les applications de messageries pour compléter les procédures et envoyer leurs documents personnels, tels que des copies de leurs passeports, et régler le montant de la transaction allant jusqu’à 7 500 euros.

Sept ans de prison ferme requis contre les suspects

Lors des audiences, les victimes ont expliqué qu’après avoir réglé une première tranche de 22 millions de centimes, elles ont été réorientées vers une agence de voyages pour payer le reste de ce montant, notamment la somme de 145 millions de centimes.

Les promesses d’obtention de visas, de titres de séjour ou encore d’une promesse d’embauche n’étaient que des prétextes pour extorquer de l’argent de ces victimes. De plus, l’enquête a permis d’identifier le cerveau orchestrant ces opérations, il s’agit d’un autre membre de ce réseau résidant en Irlande.

Les accusés ont été présentés devant le tribunal d’El Harrach. Lors de ce procès, ces derniers ont nié leur implication dans cette affaire avant d’affirmer qu’ils étaient manipulés par le suspect principal, actuellement en fuite. Tandis que l’un des suspects a déclaré qu’il ignorait l’existence de ce site, un autre a affirmé avoir agi en tant qu’intermédiaire sans connaître la nature illégale de ces activités.

De son côté, le procureur de la République auprès du tribunal d’El Harrach a requis une peine de sept ans de prison ferme, associée à une lourde amende contre les cinq accusés.

À LIRE AUSSI : Rendez-vous visas Schengen: une affaire de piratage éclate en Algérie, 4 suspects devant la justice