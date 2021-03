Trafic de voitures entre la France et l’Algérie: 10 individus arrêtés

La police Française a pu mettre fin aux activités illégales d’un réseau de trafiquants, qui volaient des voitures en France et les acheminaient vers l’Algérie. Dix personnes ont été arrêtées, soupçonnées de vols commis au niveau des usines de Renault et de Peugeot.

Le journal Français France-Ouest rapporte que dix hommes soupçonnés d’être impliqués dans un trafic de voitures, ont été arrêtés, mardi 23 mars, par les forces de l’ordre. Les dix suspects seraient tous originaires des Yvelines. En ce qui concerne les voitures volées, la même source assure qu’elles ont été retrouvées aux quatre coins de la France, et qu’elles étaient destinées à être livrées en Algérie, en passant par l’Espagne.

Trafic de voitures neuves

Les dix hommes ont été mis en examen trois jours après leur arrestation, au niveau du palais de justice de Versailles. L’enquête qui a permis le démantèlement de ce réseau de trafic de voiture a été ouverte en février 2020, suite au vol de deux voitures dans une usine Renault située à Douai en France, comme cela est rapporté par le média 78 Actu.

En 2021, le vol de huit autres véhicules a été signalé au niveau de la même usine. Le préjudice est estimé à plus de 300 000 €. L’enquête avait toutefois permis de retrouver six de ces véhicules à Aubergenville et deux en Bretagne. Selon les enquêteurs en charge de l’investigation, ces voitures devaient être acheminées vers l’Algérie, en passant par Moselle, puis par l’Espagne.

Le 24 janvier 2021, neuf voitures avaient disparu au niveau de l’usine cette fois-ci de la marque Peugeot, à Poissy. trois autres voitures ont été également retrouvées par la police, cachées dans un fossé proche de cette même usine. 24 vols au total ont été mis à jour, selon les enquêteurs. Ces derniers indiquent également que les suspects ont été identifiés grâce à leur ADN, mais aussi en usant des données de géolocalisation de leurs téléphones.