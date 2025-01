Trafic de psychotropes : les douanes de Sétif interceptent 25 000 capsules de Prégabaline

Dans le cadre d’une opération conjointe, les agents de la direction régionale des douanes de Sétif ont récemment réussi à déjouer une tentative de trafic de psychotropes à grande échelle. L’intervention, menée en coordination avec les forces de l’armée nationale populaire (ANP), a permis la saisie de 25 000 capsules de prégabaline (dosage 300 mg).

Les faits se sont déroulés après un contrôle minutieux d’un véhicule touristique suspect, au cours duquel cette importante quantité de substances illicites a été découverte. Suite à cette saisie, les individus impliqués ont été appréhendés et immédiatement présentés aux autorités judiciaires compétentes.

Une mobilisation sans faille contre le trafic de psychotropes

Cette opération reflète l’engagement des forces douanières et sécuritaires dans la lutte contre le trafic illicite, en particulier celui des substances psychotropes qui menacent la santé publique et la sécurité nationale. La collaboration étroite entre les brigades mobiles des douanes de Bordj Bou Arréridj, la brigade régionale de lutte contre la contrebande à Sétif, et les partenaires sécuritaires a joué un rôle clé dans ce succès.

Selon un communiqué des services de la douane, cette intervention s’inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la vigilance et la coordination entre les différents corps de l’État. Ces efforts conjoints témoignent d’une volonté ferme de préserver la société algérienne de tous les fléaux liés aux activités illicites.

L’Algérie dans l’indice de criminalité de Numbeo : un classement en baisse en 2024

La plateforme Numbeo, qui publie deux fois par an son indice de criminalité basé sur des sondages réalisés auprès de ses utilisateurs, a récemment dévoilé ses données pour l’année 2024. Cet indice, qui évalue le niveau de criminalité dans le monde, est présenté sur une échelle de 0 à 100, offrant ainsi une estimation globale des conditions de sécurité dans les différentes régions. L’indice classe les pays en cinq niveaux de criminalité : très bas (moins de 20), faible (entre 20 et 40), modéré (entre 40 et 60), élevé (entre 60 et 80) et très élevé (plus de 80).

Pour 2024, l’Algérie figure au 47ᵉ rang mondial avec un indice de criminalité de 52.22, ce qui marque une baisse de trois places par rapport à 2023. Par conséquent, le pays entre dans la catégorie « modéré » en matière de criminalité. Son indice de sécurité est de 47.78, indiquant que la perception de la sécurité reste relativement équilibrée, mais qu’il existe encore des préoccupations liées à la criminalité.