Trafic de passagers en Afrique : Air Algérie devance Royal Air Maroc et monte sur le podium

Le site Africa Facts Zone a rendu public son classement des compagnies aériennes africaines les plus importantes, se basant sur deux catégories majeures pour mesurer leur envergure, à savoir : la taille de la flotte et le volume de passagers transportés.

Air Algérie a réalisé une performance notable en se classant sur le podium africain des compagnies aériennes ayant transporté le plus de passagers. La compagnie aérienne nationale arrive en quatrième position quant au nombre d’avions composant sa flotte.

Cette position sur le podium met en évidence le rôle d’Air Algérie dans le secteur aérien africain, confirmant sa capacité à rivaliser avec des transporteurs établis.

Air Algérie sur le podium africain des compagnies aériennes avec le plus important nombre de passagers transportés

Selon les données consolidées pour la période 2024/2025, s’appuyant notamment sur des rapports de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), Air Algérie confirme sa position dans le top 3 des compagnies aériennes africaines en termes de trafic passagers annuel.

Avec 7.9 millions de voyageurs transportés, la compagnie algérienne se hisse au troisième rang du continent, se plaçant derrière Ethiopian Airlines (19 millions de passagers) et Egyptair (10.3 millions de passagers). Dans ce classement, Air Algérie dépasse la compagnie Royal Air Maroc qui se positionne juste derrière, avec un total de 7.5 millions de voyageurs transportés.

Le reste du top 7 des transporteurs africains se compose comme suit :

5ᵉ place : FlySafair (Afrique du Sud) avec 6 millions de voyageurs ;

6ᵉ place : Kenya Airways avec 5.2 millions de passagers ;

7ᵉ place : Air Peace (Nigeria) avec 3 millions de passagers transportés.

La flotte d’Air Algérie, 4ᵉ plus grande en Afrique

Air Algérie se positionne actuellement au quatrième rang des plus grandes compagnies aériennes en termes de taille de flotte, mais une commande stratégique majeure est prévue pour transformer sa puissance opérationnelle. Selon le deuxième classement d’Africa Facts Zone, Air Algérie occupe la 4ᵉ place avec une flotte de 56 avions (composée d’appareils Airbus, Boeing et ATR).

Par ailleurs, les trois premières places sont dominées par :

Ethiopian Airlines : 167 avions.

Egyptair : 67 avions.

Royal Air Maroc (RAM) : 60 avions.

Air Algérie a lancé un plan ambitieux de renforcement de sa flotte pour les années à venir, qui devrait considérablement modifier son classement continental. Ce plan prévoit l’acquisition de 18 nouveaux appareils : 10 Airbus A330-900neo et 8 Boeing 737-9 MAX.

