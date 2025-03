Trafic de migrants : des Algériens arrêtés dans une vaste opération franco-espagnole

Un réseau de passeurs opérant entre la France et l’Espagne a été démantelé, selon le procureur de la République de Marseille. L’organisation acheminait des personnes de Catalogne vers Perpignan et potentiellement jusqu’en Allemagne. Au total, quinze individus ont été interpellés et mis en examen en Espagne et en France.

Les migrants, la plupart de nationalité algérienne ou issus de l’Afrique subsaharienne, étaient pris en charge en Catalogne, puis conduits jusqu’à la gare de Perpignan, voire plus loin en France et parfois jusqu’en Allemagne.

Trois cellules d’organisation, 1 700 migrants transportés sur les deux dernières années

En raison de la très forte concurrence entre les différents réseaux de passeurs, le prix du passage était facturé 150 et 300 euros. Il s’agit d’un coup de filet important pour la police espagnole et française. En effet, les enquêteurs de la police aux frontières ont estimé qu’il y avait eu au moins 570 passagers en voiture et près de 1700 migrants transportés au cours des deux dernières années.

La semaine dernière, une opération mobilisant 70 fonctionnaires auprès de la frontière a permis l’arrestation de quinze personnes. Cinq individus de nationalité algérienne ou marocaine ont été interpellés en Espagne et seront transférés en France sous dix jours.

Par ailleurs, à Perpignan, quatre personnes ont été arrêtées et seront présentées à la justice en vue de leur mise en examen. À Marseille, six arrestations ont eu lieu, dont au moins trois membres d’une même famille. Ces derniers ont déjà été mis en examen, et trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire.

Les passages entre Mostaganem et Murcie facturés à 9000 euros par personne

À Marseille, une scission a provoqué la mise en place d’une nouvelle filière clandestine d’acheminement de migrants, par voie maritime. Un semi-rigide de 8,5 mètres, a été saisi dans le cadre de cette opération, devrait transporter les migrants entre Mostaganem et Murcie sur la côte espagnole. Selon le procureur de Marseille, le prix du passage avait été fixé à 9 000 euros par personne, et le pilote devait être payé à 17 000 euros.

Suite à cette vaste opération, les enquêteurs ont démantelé la totalité de la structure, allant des rabatteurs, aux logeurs en passant par les voitures ouvreuses.

Par ailleurs, l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants a fait état de plus de 4 000 passeurs ont été interpellés en France en 2024. Au cours de la même année, près de 80 personnes, impliquées dans un trafic de migrants, ont été arrêtées dans les différentes villes d’Espagne.

