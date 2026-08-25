Trafic de lingots d’or vers la Turquie : 12 prévenus devant la justice

Le 1er septembre marquera l’ouverture d’un dossier judiciaire particulièrement sensible. Le tribunal de Dar El Beïda, à Alger, a retenu cette date pour examiner l’affaire dite du trafic de lingots d’or et de transfert illicite de fonds vers l’étranger. Douze personnes, présentées par l’accusation comme les membres d’un groupe criminel opérant au-delà des frontières, y sont poursuivies. Parmi elles figure un agent de sécurité en poste à l’aéroport international Houari Boumediene, rapporte le média Echourouk.

Douze prévenus renvoyés devant le tribunal de Dar El Beïda

Les mis en cause seront jugés par le tribunal correctionnel pour un ensemble de faits lourds. L’accusation retient la contrebande, l’introduction de bijoux en or hors de tout circuit légal, ainsi que le blanchiment d’argent facilité par l’exercice d’une activité professionnelle, le tout dans le cadre d’une organisation criminelle structurée.

S’y ajoutent des délits liés à la réglementation des changes et à la circulation des capitaux entre l’Algérie et l’étranger, l’absence de facturation et le trafic d’influence. Une première comparution des suspects avait déjà mis au jour, devant la justice, l’ampleur de ce réseau de contrebande de lingots et de devises, avec des ramifications à l’intérieur même des services aéroportuaires.

Un agent de l’aéroport d’Alger soupçonné de complicité

Les investigations, menées par les services de sécurité puis approfondies par la justice, décrivent un système reposant sur la neutralisation des contrôles. Des fonctionnaires auraient fermé les yeux au passage des voyageurs chargés de métal précieux, facilitant leur franchissement des différents filtres de sûreté.

En contrepartie, les enquêteurs évoquent des avantages, des cadeaux et des versements en espèces pouvant atteindre 400 millions de centimes. Ce type de collusion n’est pas inédit : la justice algéroise avait déjà eu à traiter le dossier d’un industriel de la joaillerie dépouillé de 2,3 milliards avec l’appui de policiers, preuve de la porosité qui peut exister dans ce secteur.

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Le circuit turc du trafic d’or dévoilé par l’enquête

Le schéma reconstitué par les enquêteurs révèle une véritable ingénierie criminelle. L’or quittait le territoire national avec des sommes en devises, selon un plan préparé à l’avance. Direction la Turquie, où des ateliers clandestins prenaient le relais pour refondre puis remodeler entièrement le métal.

La marchandise ressortait de ces ateliers habillée d’une identité commerciale trompeuse, celle de la marque italienne « Goldy ». Réintroduits ensuite en Algérie, ces bijoux étaient écoulés dans des commerces de joaillerie. Un scénario qui rappelle le démantèlement, par la brigade de recherche et d’intervention, d’un réseau transfrontalier d’exportation de métaux précieux évalué à 38 milliards.

Près de 9,6 kg d’or saisis sur un vol vers Istanbul

Tout a commencé le 19 février 2025. Ce jour-là, la police des frontières traitait le vol TK0654 de Turkish Airlines à destination d’Istanbul. C’est au dernier filtre avant l’embarquement, à la porte 07 de l’aérogare internationale ouest T4, que les policiers ont intercepté un passager identifié comme « B. Reda ».

La fouille a réservé une surprise de taille. L’homme avait réparti sa cargaison dans ses chaussures, ses sous-vêtements et les poches intérieures d’une ceinture élastique en tissu sanglée à la taille. Le décompte a permis de recenser quatorze lingots rectangulaires dépourvus du moindre poinçon, de tailles inégales, pour un total approchant les 9,6 kilos, soit 9 590 grammes.

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Des devises non déclarées saisies avec les lingots

À ce butin en métal jaune s’ajoutait un assortiment de devises étrangères non déclarées. Les policiers ont comptabilisé plus de 10 000 euros, mais aussi des coupures turques, britanniques et égyptiennes, sans oublier des riyals saoudiens et des dirhams émiratis.

Cette découverte en flagrant délit a servi de fil conducteur à l’enquête qui a conduit aux douze inculpations. L’aéroport d’Alger reste d’ailleurs un point chaud pour ce genre d’affaires, comme l’a montré la saisie de près de 500 000 euros sur un commerçant algérois qui se faisait passer pour un parlementaire afin d’éviter la fouille de ses valises.

Les services de sûreté aéroportuaire multiplient les interceptions, à l’image du dossier de ce pseudo-élu arrêté avec 13 milliards dissimulés dans du papier aluminium. Le procès du 1er septembre devrait, lui, éclairer la part de responsabilité des agents censés verrouiller ces mêmes contrôles.

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