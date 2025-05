Trafic de faux visas Schengen : le business illégal qui prospérait derrière une agence de voyages

Un important réseau de fabrication et de vente de faux visas Schengen a été démantelé en Algérie, entraînant l’arrestation de plusieurs personnes. Parmi elles, la gérante d’une agence de voyage, soupçonnée d’avoir organisé cette fraude à grande échelle, dont les documents sont vendus à des sommes atteignant les 220 millions de centimes.

L’affaire a éclaté le 19 juin 2024, après l’arrestation, par la police des frontières à l’aéroport d’Alger, d’un voyageur s’apprêtant à se rendre à Barcelone en Espagne, avec un visa Schengen falsifié. Une enquête a été ouverte et le suspect a été interrogé.

Lors des premières auditions, l’homme en question a avoué avoir déboursé la somme de 65 millions de centimes à une agence de voyages établie dans la wilaya de Bejaia pour obtenir un visa espagnol.

Un vaste réseau de trafic de visas Schengen démantelé

Un autre passeport, appartenant à « Ch. Yazid », voyageant vers Barcelone le 28 octobre 2024, a été découvert. Le document, délivré par la Daira d’Akbou, comportait un visa falsifié de 45 jours, aurait été obtenu par la même agence de voyage, pour la somme de 80 millions de centimes.

L’enquête initiale a révélé qu’au sein de son agence de voyage, la gérante « I. Sabrina » avait installé un atelier de falsification des documents pour les voyageurs. Elle percevait des sommes d’argent importantes allant jusqu’à 220 millions de centimes en contrepartie de ces faux visas et agissait avec la complicité d’autres personnes mises en cause.

Par ailleurs, les perquisitions ont permis la saisie de quatre ordinateurs, quatre téléphones portables et une voiture de type Seat Ibiza. L’analyse de ces téléphones a révélé des échanges avec M. Fouzi, identifié comme le faussaire de ces documents, incluant des demandes avec des visas canadiens au prix de 150 millions de centimes et des visas français à 220 millions de centimes.

Plusieurs personnes arrêtées

L’enquête a conduit à la mise en examen de la gérante de l’agence de voyage « I. Sabrina », et de ses employés « Z. Samia » et « D. Redha », ainsi que « J. Said » et M. Fawzi ». Ses clients « M. Youba » et Ch. Yazid » sont également poursuivis pour association criminelle, émigration clandestine, faux et usage de faux.

Lors de son interrogatoire, « I. Sabrina » a partiellement avoué, reconnaissant avoir servi d’intermédiaire pour M. Fouzi et perçu des commissions allant jusqu’à 15 000 euros d’un client et 350 millions de centimes pour trois visas. Mais, elle nie avoir eu connaissance de la nature frauduleuse des documents.

Les accusés ont été déférés devant le tribunal de Dar El Beidha à Alger, ils seront jugés durant les prochains jours.

