Trafic de drogues : un réseau exploitant des jeunes femmes démantelé à El Taref

Un réseau criminel a récemment été démantelé à El Taref, suite à une opération menée par les éléments de la douane, qui ont reçu une notification de la part d’une jeune femme. En effet, cette notification a permis de mettre fin à l’activité d’un réseau de contrebande de comprimés psychotropes, qui utilisait des jeunes femmes pour effectuer le trafic.

L’histoire remonte au 24 janvier 2022, lorsque les éléments de la douane ont été alertés par une jeune femme. Celle-ci a fourni des informations sur un réseau criminel qui faisait la contrebande de comprimés psychotropes depuis la Tunisie. Selon cette jeune femme, le réseau utilisait des jeunes femmes pour transporter les comprimés en Algérie, en passant par les frontières.

Suite à cette information, les éléments de la douane ont procédé à la perquisition d’une voiture qui était soupçonnée d’être impliquée dans le trafic de comprimés. Au cours de la perquisition, un comprimé a été retrouvé sous le siège de la voiture, ce qui a confirmé les soupçons des douaniers.

Près de 8.661 comprimés saisis

L’opération s’est poursuivie avec la fouille de la voiture, et les douaniers ont découvert une grande quantité de comprimés cachés au niveau de la roue de secours. Au total, plus de 8.661 comprimés de psychotropes ont été saisis lors de l’opération, et plusieurs autres personnes ont été arrêtées. Notamment des jeunes femmes qui étaient utilisées par le réseau pour transporter les comprimés. Selon les enquêteurs, le réseau était très organisé et utilisait des femmes pour effectuer le trafic, afin de limiter les risques de détection.

En effet, cette affaire met en lumière l’ampleur du trafic de drogue dans la région. Ainsi que les risques que prennent les personnes qui sont impliquées dans ce genre de trafic. Les autorités algériennes ont, à cet effet, réaffirmé leur engagement à lutter contre le trafic de drogue.