Maroc : un Franco-Algérien lourdement condamné

Sujet de plusieurs chefs d’accusation, fin de cavale pour une grasse tête de trafic international de drogue, Sofiane . H, qui a été, l’an dernier, appréhendé dans un hôpital à Tanger au Maroc en train de se soigner de ses blessures, est passé jeudi dernier devant la justice au Maroc.

Âgé de 46 ans avec des origines Franco-algériennes, Sofiane . H est recherché par Interpol pour plusieurs affaires. Notamment, pour séquestration, constitution d’une bande de criminels organisée, trafic international de drogue. Et enfin pour blanchiment d’argent.

Placé sous haute sécurité, de part sa dangerosité, Sofiane .H est un détenu de la prison Salé 2,qui se trouve près de la capitale du Maroc, Rabat, a fait savoir le site Hespress.

20 ans de prison pour un baron de drogue franco-algérien

En 2015, ce Franco-algérien a été cité dans un gros dossier lié à l’importation de sept tonnes de cannabis, en France. Une affaire qui a causé le renvoi de François Thierry, l’ex-patron de la lutte antidrogue, lui aussi impliqué. Cependant, en suite des précédentes accusations, la chambre criminelle de Rabat, s’est prononcé dans ce dossier.

En effet, jeudi 22 septembre soir, cette chambre criminelle a condamné ce baron de drogue à 20 ans de prison ferme pour plusieurs crimes en France et au Maroc, rapporte l’AFP.

Il faut savoir que Sofiane est également suspecté d’avoir reçu une somme totale de 2.5 millions d’euros. Et ce, dans autre dossier d’importation de quatre tonnes de cannabis. Son procès, prévu pour juin dernier, a été reporté. Et ce, à cause de son extradition temporaire, réclamée par le parquet français, qui a été refusée par le Maroc.

Le trafiquant de drogue est un coutumier de la cavale

Ce trafiquant de drogue s’est vu notifier un mandat de dépôt, par la cour d’appel de Paris, peu après sa liberté sous contrôle judiciaire, en mars 2021. Depuis, Sofiane .H a pris la fuite et la police ne l’a pas retrouvé. En fuite, Interpol a établi, pour lui, un mandat d’arrêt international. Et ce, via une notice rouge, suite à la demande des autorités française.

Visiblement, ce Franco-Algérien est un coutumier de la cavale. En 2004, il a été arrêté après de longues poursuites pour le retrouver. En 2009, il a été retrouvé en Espagne, au moment où un tribunal français l’avait condamné à 18 mois de prison.