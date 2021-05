Trafic de drogue : un complot contre deux citoyens à Souk Ahras

À Souk Ahrass, deux honnêtes citoyens ont failli être mis sous les verrous, et pour cause, un complot fomenté par deux repris de justice. Les enquêteurs de la police de cette wilaya, ont pu, suite à l’arrestation de ces deux citoyens, et en s’appuyant sur leurs déclarations, mettre la main sur les véritables coupables.

Tout a commencé lors d’une journée tout à fait ordinaire pour les deux citoyens qui exercent dans le commerce des vêtements. Les deux commerçants revenaient tranquillement d’un marché hebdomadaire à bord de leur véhicule utilitaire. Ils ont été surpris par un barrage de la police. Après la fouille de leur véhicule, 1,335 kg de drogue a été saisi, comme cela est rapporté par nos confrères d’El Watan. Les deux commerçant ont été arrêtés et conduits au poste.

Au cours de l’enquête, les deux mis en cause vont clamer leur innocence, et ne reconnaîtront pas les accusations qui pèsent contre eux. Cette obstination a mis la puce à l’oreille des enquêteurs de la police, surtout après avoir remarqué que les deux commerçants n’avaient pas d’antécédents judiciaires et étaient connus pour leur bonne conduite. Cela a marqué le point de départ d’une nouvelle enquête qui donnera une deuxième version des faits.

Une autre version des faits

D’après les déclarations des deux commerçants, un individu est monté à bord de leur véhicule utilitaire pour essayer des vêtements à l’abri des passants. Les policiers ont exploité cette piste et ont pu identifier cet individu. Il s’agit en effet d’un repris de justice connu par les services de sécurité. Les policiers vont procéder à son arrestation et trouveront également sur lui une quantité de psychotropes et une arme blanche.

Soumis à un interrogatoire suite à son arrestation, ce repris de justice, reconnait que c’était lui qui a déposé la drogue dans le véhicule des deux commerçants, mais avoue aussi que ce complot a été commandité par un autre repris de justice, et ce, en contrepartie de la somme de 20 millions de centimes.

Cet autre repris de justice a fomenté tout ce complot dans le but de récupérer un terrain loué par les deux commerçants auprès de son père à 300 millions de centimes, et ce, après la condamnation des deux citoyens innocents. En effet, le commanditaire de ce complot comptait, selon la même source, confisquer les droits de location tout en relançant au même prix un autre appel à la location.

Les deux repris de justice ont été présentés devant le parquet de Sedrata pour possession et recel de drogue, atteinte à un corps d’État par l’annonce de faits fallacieux, tentative de fournir de faux éléments aux enquêteurs d’un corps de sécurité afin d’impliquer une autre personne. Les deux mis en cause ont été cependant remis en liberté provisoire par le magistrat instructeur territorialement compétent.