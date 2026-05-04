Trafic de drogue : lourdes peines jusqu’à la perpétuité prononcées à l’encontre de 6 accusés

La Cour criminelle de première instance de Dar El Beïda a prononcé, ce lundi, de lourdes peines allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre de six accusés, dont cinq étaient en détention, impliqués dans une affaire de trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes. L’opération a permis la saisie d’une importante quantité de substances destinées à être écoulées dans la capitale et ses environs.

Selon le média « Ennahar », l’affaire a été déclenchée à la suite d’informations fiables recueillies par la brigade mobile de la police judiciaire de Bab Ezzouar, dans le cadre de la lutte contre les réseaux de drogue. Les enquêteurs ont identifié un individu actif dans la commercialisation de psychotropes, opérant au sein d’un réseau criminel. Un sixième suspect, en fuite, identifié comme « Ch. Rami », a été condamné par contumace à la peine maximale.

Dans le détail, les accusés « B. Fares » et « B. Djamel Eddine » ont été condamnés à 10 ans de prison pour détention et transport de drogues en vue de leur commercialisation dans le cadre d’une organisation criminelle. L’accusé « Kh. Bilal » a écopé de 8 ans de prison, tandis que « B. Yacine Rezqallah » et « Ch. Rami » ont été condamnés à 7 ans de réclusion.

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Dans le même dossier, un autre accusé, « B. Yasser », jugé par contumace, a été condamné à la perpétuité avec déchéance de ses droits civiques, confirmant ainsi le mandat du juge d’instruction.

Une organisation structurée et des méthodes sophistiquées

Les débats ont révélé des faits graves, notamment l’exploitation d’une femme âgée d’environ 80 ans, utilisée pour faciliter les déplacements entre Ouargla et Alger. Les produits illicites étaient ensuite stockés dans une villa située à Bordj El Kiffan.

L’enquête a mis en évidence le rôle central de « B. Djamel Eddine », principal accusé, actif dans le trafic de psychotropes avec la complicité de « B. Fares », déjà impliqué dans des affaires similaires. Les investigations ont également permis d’identifier un troisième complice, connu sous le surnom de « Rahim », dont la véritable identité est « B. Yacine Rezqallah ».

Les membres du réseau utilisaient deux véhicules pour transporter la marchandise : le premier servait d’éclaireur, tandis que le second acheminait les substances illicites depuis Ouargla vers Alger, notamment dans la nuit du 21 février 2025.

Une opération policière décisive

Les forces de police ont suivi les suspects jusqu’à une villa à Bordj El Kiffan, où des mouvements suspects ont été observés. Une intervention a permis l’arrestation de « B. Fares » en possession de capsules de prégabaline, ainsi que l’interpellation de ses complices présents sur les lieux.

Sur place, les enquêteurs ont découvert un véhicule partiellement démonté, utilisé pour dissimuler la drogue, ainsi qu’une quantité importante de psychotropes cachée dans des emballages, notamment dans des cartons de bananes, prête à être distribuée.

Une femme âgée de 74 ans, identifiée comme la grand-mère de l’un des suspects, a également été retrouvée sur les lieux. Une fouille a permis la saisie d’environ 1 800 capsules de prégabaline.

Des aveux accablants

Lors de l’enquête, « B. Fares » a reconnu que la marchandise appartenait à « B. Djamel », précisant que le réseau en était à sa troisième opération de ce type. Il a également indiqué que les psychotropes étaient fournis depuis Ouargla par des individus nommés « Yasser » et « Hamza ».

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De son côté, le principal accusé « B. Djamel Eddine » a confirmé être propriétaire de la marchandise saisie, précisant que « Rahim » était chargé de l’approvisionnement et du financement des opérations, notamment la location des véhicules.

Les investigations ont également révélé que chaque membre du réseau avait un rôle bien défini : « Fares » assurait l’ouverture de la route, « Bilal » se chargeait du stockage, tandis que « Rahim » supervisait l’acheminement des substances.