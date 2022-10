Trafic de drogue en Belgique: un Algérien refuse d’obtempérer à Anvers

Le trafic de drogue fait de plus en plus de victimes dans le monde. Cependant, en Europe, deux pays sont réputés pour être les épicentres de la production de drogue de synthèse. Il s’agit de la Belgique et les Pays-Bas. Et ce, de par le nombre important de laboratoires clandestins découverts, régulièrement, par les forces de l’ordre.

Dans ce même sillage, le vendredi 7 octobre dernier, le parquet d’Anvers en Belgique a fait part d’une nouvelle arrestation intervenant dans le cadre des opérations anti-drogues menées par les forces de l’ordre. Cette opération a permis de mettre la main sur une importante quantité de drogue, en possession de ce mis en cause.

Refus d’obtempérer, trafic de drogue, un Algérien arrêté en Belgique

Les faits remontent au jeudi 6 octobre soir, lorsque l’Algérien en question a refusé de se soumettre à un contrôle policier, qui intervient dans le cadre des opérations anti-drogue. Et ce, au niveau de Dordrecht dans le sud des Pays-bas. Âgé de 35 ans et résidant en France, cet homme a pris la fuite et s’est dirigé sur le A16 vers la Belgique.

Grâce à une alerte des agents de police néerlandaise, des policiers belge ont pu le repérer, a fait savoir le même parquet dans son communiqué. C’est là que la course poursuite a commencé. En effet, plusieurs patrouilles autoroutières l’ont poursuivi à Anvers. Chose qu’a poussé le fuyard d’accélérer son allure et de rouler jusqu’à 190 Km/h, indique le même parquet.

78 500 pilules d’ecstasy en possession de l’Algérien

Par ailleurs, pour tenter de fuir à ces patrouilles, l’Algérien a emprunté une bande d’arrêt et a été surpris par la présence d’un véhicule de service. Suite à cela, le fuyard a heurté un camion. Cependant, malgré cet accident, l’Algérien a poursuivi sa tentative de fuite à pied, mais les éléments de police l’ont rapidement interpellé.

Après vérification des lieux, mais aussi de sa voiture, les enquêteurs ont mis la main sur 78 500 pilules d’Ecstasy. Le mis en cause devra passer devant le tribunal. Et ce, pour répondre à des infractions sur la législation des stupéfiants et des délits routiers, précise le parquet d’Anvers.