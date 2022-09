Trafic de drogue au Jardin d’essai : 2 hommes et 1 femme écroués

Les services de sécurité de la capitale, activant au niveau de la municipalité de Belouizdad, ont réussi à déjouer une vente de substances psychotropes. Deux jeunes hommes et une femme étaient impliqués, poursuivis pour détention de substances psychotropes destinées à la vente. Les 3 accusés ont été présentés devant la septième chambre criminelle du conseil judiciare de la capitale aujourd’hui, mercredi 28 septembre. Après avoir fait appel des jugements rendus à leur encontre, qui les ont condamnés à 7 ans de prison.

L’affaire a été ouverte après que des informations soient parvenues aux autorités de sécurité. Qu’il y a un jeune homme avec une fille près de l’entrée du Jardin d’essai d’El Hamma à Alger. Ces derniers montraient tous les deux des signes de stress et de peur.

Après que les policiers se soient approchés d’eux, le troisième suspect, « FN », le client qui attendait les suspects, est arrivé. Après l’avoir fouillé, ils ont trouvé 64 comprimés hallucinogènes en sa possession. Il a admis directement l’avoir acheté au premier accusé arrêté dans le cadre de cette affaire.

Deux hommes et une femme impliqués dans cette affaire racontent les faits

Au cours de l’enquête, le premier accusé a reconnu avoir transféré le jour des faits des comprimés hallucinogènes, avec l’aide de sa voisine. Il lui avait également ordonné de cacher la quantité en question dans les zones sensibles de son corps afin de ne pas éveiller les soupçons de son entourage.

Le deuxième accusé, lors de l’audience, a déclaré qu’il était toxicomane et qu’il se procurait de la drogue pour la consommation et non pour la vente. Alors que le premier accusé a déclaré souffrir d’une maladie chronique, il a remis les comprimés hallucinogènes qu’il avait achetés sur ordonnance à son ami. Par erreur de le garder.

La jeune femme impliquée dans cette affaire a également déclaré que le premier accusé, qui est son voisin, l’a menacée et l’a forcée à l’aider à transporter des hallucinogènes.

De son côté, le Procureur de la République, après avoir entendu les faits, a demandé la confirmation de la décision préjudicielle contre les accusés.