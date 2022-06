Trafic de drogue à Gennevilliers : un réseau d’Algériens démantelé

Le Go-fast, vu de loin ça parait comme un moyen de transport aux pas d’Uber. Et pourtant, cela désigne un processus et un acheminement d’étapes permettant l’importation de grosses quantités de stupéfiants et de substance, notamment de la drogue. Cette méthode devient de plus en plus répandu en Europe, voire même en France.

Cela concerne principalement le cannabis. Plusieurs réseaux spécialistes en Go-fast ont été démantelés ces dernies temps en France. D’après les déclarations d’un membre de police rapportées par le Parisien. Ce sont des agents de niveau intermédiaire qui assurent le processus. Et ce depuis le producteur jusqu’au consommateur final.

Le go-fast débute en effet de puis le Maroc et passe par l’Espagne pour en arriver en France. Le Fournisseur fait part de l’arrivé de la marchandise les intermédiaire en Espagne. Ces derniers, préviennent à leur tour les go-fasteurs pour recevoir leurs marchandises. Cette dernière opération se fait dans des lieux secrets loin des yeux de la police.

Un réseau de Go-fasteurs algériens démantelé à Gennevilliers

Récemment, dans les environs de Hauts-de-Seine; plus précisément à Gennevilliers. La police française a démantelé un réseau de go-fast spécialisé dans le trafic de drogue. Faisant partie de celui-ci, des algériens exerçant en famille dans les cités et les quartiers les plus proches de leur clientèle.

A l’issu de l’enquête menée par les services judiciaires en la matière; il a été dévoilé que ces dealers reçoivent le salaire de 5000 euros. De quoi séduire plus de personne pour rejoindre le cercle des go-fasteurs de la région. Ceux-ci ne craignent même pas les peines instaurées par la justice française et qui peut toucher la barre des dix ans d’emprisonnement.

Un baron de la drogue franco-algérien interpelé à Casablanca

En effet, il s’agit bel et bien d’un franco-algérien recherché par Interpol. Cette dernière lui a attribué la notice rouge, en avril dernier. Agé de 33 ans, Norredine .B, a été interpelé par la police marocaine au niveau de l’aéroport de Casablanca, le vendredi 3 juin dernier.

D’après le communiqué de la police marocaine, ce franco-algérien entretien des liens avec un réseau international pour trafic de drogue. Notamment, en Belgique, en France et dans les Pays-bas. Disparu définitivement de l’horizon, ce prévenu a l’habitude de masquer ses traces. Cependant, les services compétents ont parvenu à le suivre. Et ce en 2018, à Havre. et en Grenoble, une année plus tard.

Par ailleurs sa dernière opération, date du juin 2021, notamment aux environs de Lyon avant de disparaitre définitivement. Et ce grâce aux ressources at aux faux papiers dont il dispose.