Trafic de devises via cryptomonnaies : réseau international démantelé à Alger, 6 chefs d’accusation retenus

La police d’Alger a porté un coup sévère à une organisation criminelle opérant au-delà des frontières, spécialisée dans le transfert illicite de devises à l’étranger via les crypto-monnaies. Cette opération, menée la semaine dernière par les services de la sécurité de la wilaya d’Alger, a permis l’arrestation de sept individus. Dont deux ressortissants étrangers, impliqués dans un vaste réseau de fraude financière.

L’enquête, déclenchée après la découverte d’une méthode de transfert illégal de fonds utilisant des monnaies électroniques (cryptomonnaies), a rapidement ciblé l’identité et les lieux de résidence des suspects. Les perquisitions autorisées par la justice locale ont révélé l’ampleur des activités de ce réseau transfrontalier.

Trafic de devises : un réseau international démantelé à Alger

Les investigations techniques et judiciaires ont mis au jour une organisation sophistiquée, capable de contourner les dispositifs de contrôle financier. Les perquisitions ont permis de saisir :

48 953 unités de crypto-monnaie , équivalant à environ 48 953 dollars, stockées dans des portefeuilles électroniques.

, équivalant à environ 48 953 dollars, stockées dans des portefeuilles électroniques. Environ 350 millions de centimes , 5 605 euros , ainsi que d’autres devises étrangères.

, , ainsi que d’autres devises étrangères. Équipements et supports informatiques : 6 ordinateurs portables, 4 cartes numériques, 2 cartes bancaires, 2 cartes en or et 7 téléphones portables.

🟢 À LIRE AUSSI : VIDEO. Il réclame son ticket de bus et finit « otage » : La DT d’Alger réagit immédiatement

Ces éléments illustrent la complexité et le niveau technologique employé par le réseau pour orchestrer ses transactions illégales.

Les chefs d’accusation : un panel de délits financiers

Selon le communiqué de la Police d’Alger, les sept personnes interpellées ont été présentées devant la justice pour :

Appartenance à une organisation criminelle transfrontalière. Violation de la législation sur les changes et les mouvements de capitaux vers et depuis l’étranger. Blanchiment d’argent et fraude fiscale. Non-respect de la domiciliation bancaire. Achat, vente et circulation de crypto-actifs non déclarés. Signalement d’infractions fictives dans le but de détourner l’enquête.

🟢 À LIRE AUSSI : Saisie record à Alger : la GN intercepte plus de 3.4 millions de psychotropes

Selon le communiqué officiel, cette affaire souligne l’évolution des méthodes criminelles, avec un recours de plus en plus fréquent aux technologies numériques pour le transfert de capitaux hors du territoire national.

Vers un renforcement de la lutte contre la criminalité financière

Cette opération démontre la capacité des services algériens à détecter et neutraliser des réseaux sophistiqués. En combinant investigations techniques et coordination judiciaire. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique de lutte accrue contre la criminalité financière et la cybercriminalité, priorité affichée des autorités locales.

🟢 À LIRE AUSSI : Un jeune homme poignarde à mort son grand-père de 90 ans à Bejaïa

Le succès de cette intervention rappelle également l’importance pour les citoyens et acteurs économiques de se conformer strictement aux réglementations sur les devises et les transactions numériques, afin de préserver l’intégrité du système financier national.