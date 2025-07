Trafic de devises : une importante saisie et plusieurs arrestations

Une importante somme d’argent en devise a été saisie à l’aéroport d’Alger. Outre les deux accusées interpellées par la PAF (Police aux Frontières), l’enquête a permis l’arrestation de quatre autres suspects.

Les services de la police des frontières de l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene, en coordination avec les services douaniers, ont interpellé deux femmes qui s’apprêtaient à embarquer sur un vol à destination d’Istanbul (Turquie).

Les autorités ont saisi en leur possession des sommes importantes en devises étrangères, 120.400 euros et 1.880 dollars américains. Ce blanchiment d’argent représente un enjeu majeur pour les autorités.

Les deux suspectes avaient dissimulé cet argent dans leurs bagages et leurs vêtements. L’enquête a révélé qu’elles appartenaient à un réseau criminel organisé spécialisé dans le blanchiment d’argent et la contrebande, notamment l’importation illégale de marchandises d’origine étrangère.

Les perquisitions menées dans plusieurs domiciles et deux entrepôts utilisés par le réseau, sous la supervision du parquet territorialement compétent, ont permis l’arrestation de quatre autres suspects et la saisie de plus de 5.000 unités de marchandises diverses importées illégalement. Il s’agit de produits cosmétiques, pièces détachées automobiles ou encore, vêtements et produits alimentaires.

De plus, une somme supplémentaire de 16.200 euros et environ 158 millions de centimes en monnaie nationale, issus des activités criminelles, ont été découverts chez les suspects. Cette saisie record témoigne de l’ampleur du réseau.

Tous les accusés dans cette grande affaire de corruption ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida.

Importante saisie de marchandises illégales au port de Béjaïa

Il y a un mois, les services douaniers de la station maritime « Cheikh Haddad » du port de Béjaïa ont réalisé une importante saisie de marchandises commerciales en provenance de Marseille. L’opération, annoncée le 23 juin 2025 par la Direction générale des douanes, s’inscrit dans le cadre des contrôles routiniers des mouvements transfrontaliers.

Les agents ont découvert de nombreuses infractions aux règles douanières, notamment des déclarations inexactes et des omissions délibérées. Parmi les marchandises interceptées figurent du matériel sensible comme des caméras de surveillance, des lunettes pour fusils de chasse et des drones, ainsi que des équipements informatiques et électroménagers.

La saisie comprend également des biens de consommation courante : vélos, vêtements et chaussures d’occasion, accessoires pour téléphones portables. Ces marchandises ont été confisquées car elles ne disposaient pas des autorisations nécessaires ou faisaient l’objet de déclarations frauduleuses. Ce type de trafic illégal est régulièrement combattu par les autorités.

Cette intervention reflète l’efficacité des contrôles douaniers sur la ligne maritime Marseille-Béjaïa et la vigilance des autorités face aux tentatives d’importation illégale de marchandises à caractère commercial. La coopération entre les différents services est essentielle pour lutter contre ces phénomènes.

