Trafic de devises à Oran : 120 000 euros saisis avant un vol vers la Turquie

Trois voyageurs qui s’apprêtaient à embarquer pour Istanbul n’iront finalement pas plus loin que le poste de police de l’aéroport. À Oran, les agents en faction à l’aérogare Ahmed Ben Bella ont mis la main sur 120 000 euros habilement camouflés au fond de leurs valises. Les trois hommes sont présentés comme les membres d’une cellule organisée autour du trafic de devises et du transfert de capitaux hors des frontières nationales.

L’affaire n’est pas le fruit du hasard. Des renseignements avaient été recueillis en amont, puis recoupés par les services de police du hub oranais, qui ont resserré leur dispositif d’observation sur les allées et venues de certains voyageurs en salle d’embarquement. Le comportement des trois suspects a fini par attirer l’attention des agents.

La décision d’ouvrir leurs bagages a confirmé les soupçons. Les liasses en monnaie forte n’étaient pas simplement glissées entre deux vêtements : elles avaient été emballées, dissimulées et noyées dans le contenu des valises, dans l’espoir de tromper les appareils de détection comme le regard des contrôleurs. Un stratagème qui visait clairement à échapper à toute suite judiciaire.

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L’aéroport d’Oran renforce ses contrôles sur les mouvements de capitaux

Les personnes interpellées répondront d’infractions à la législation sur le change et à la réglementation encadrant la circulation des capitaux vers l’étranger. Le montant saisi a été placé sous scellés, en attendant la suite de la procédure. Les autorités présentent cette opération comme un maillon d’une stratégie plus large de verrouillage des flux financiers aux frontières.

Oran occupe une place stratégique dans ce dispositif. Deuxième pôle aérien du pays, la plateforme voit défiler chaque semaine des milliers de passagers, dont une part importante en direction de la Turquie, devenue une destination commerciale majeure pour les opérateurs algériens. Ce corridor attire logiquement l’attention des enquêteurs.

La ville n’est d’ailleurs pas épargnée par l’activité des groupes structurés. La police judiciaire y avait déjà procédé à un vaste coup de filet, avec une vingtaine d’interpellations et des dizaines de véhicules saisis dans une affaire de criminalité organisée.

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3.860 euros non déclarés : un passager poursuivi en justice à l’aéroport d’Alger

Cette affaire intervient au lendemain de l’interpellation d’un passager par la police des frontières de l’aéroport international Houari-Boumediene, alors qu’il s’apprêtait à embarquer à destination d’Istanbul, en Turquie. L’intéressé était en possession d’une importante somme en devises, composée notamment de 3.860 euros et de 1.800 livres turques, dissimulée dans son bagage à main.

Les sommes ont été saisies par les services concernés, conformément aux procédures en vigueur, avant que le passager ne soit présenté devant la justice.

Dans cette affaire, le tribunal correctionnel de Dar El-Beida a poursuivi l’individu pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Selon les procès-verbaux de la police, le prévenu détenait les 3.860 euros sans déclaration douanière ni justificatif bancaire lui permettant de franchir les contrôles de l’aéroport.

Interrogé, le prévenu a assuré qu’il n’avait aucune intention frauduleuse et qu’il comptait déclarer l’argent auprès des services des douanes. Il a également affirmé que 1.000 euros appartenaient à son cousin et qu’il devait les lui remettre à l’aéroport.

La défense a demandé la restitution de 260 euros, couverts selon elle par un justificatif bancaire. Elle a sollicité une peine clémente, soulignant qu’il s’agissait de la première comparution judiciaire du prévenu.

De son côté, le procureur de la République a requis un an de prison ferme ainsi qu’une amende équivalant au double du montant saisi.

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