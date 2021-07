Trafic de cocaïne : un ex-joueur du MC Oran parmi les mis en cause

Une importante opération a été lancée par les services de sécurité dans l’ouest du pays afin de démanteler un dangereux réseau international de trafic de drogue qui inondait le pays de cocaïne et d’autres substances illicites. Cette opération a permis de procéder à l’arrestation de plusieurs personnes, dont un ancien footballeur qui a fait carrière au sein de nombreux clubs Algériens.

Il s’agit du dénommé Sadek Baraja, un ancien joueur du MC d’Oran et de plusieurs autres clubs de Foot en Algérie, indique le journal arabophone Al Bilad, qui ajoute qu’au total, sept personnes ont été arrêtées par les services de sécurité.

Plus de 7 kilos de cocaïne

La même source précise que cette affaire intervient suite à une importante saisie qui a été effectuée par les éléments de la police. En effet, il s’agit de pas moins de 7 kilos de cocaïne et de 18 kilos de kif traité qui ont été retrouvés par les services de sécurité à bord de deux véhicules (une voiture et une moto). Suite à cela, une importante opération de renseignement et de filature a été lancée afin de démasquer les responsables.

Cette opération s’est finalement soldée sur l’arrestation de 7 personnes à l’ouest du pays, indique la même source, et parmi elles l’ancien joueur de foot du Mouloudia d’Oran. Tous les accusés sont mis sous mandat dépôt suite à la décision du juge d’instruction. L’enquête est toujours en cours et plusieurs footballeurs sont interrogés par les services de sécurité.

Il est à rappeler qu’une autre saisie, la plus importante depuis l’affaire de Kamel El Bouchi, a été faite au niveau du Port d’Oran. En effet, les garde-côtes de la wilaya d’Oran ont saisi, lors de la matinée du 27 juin dernier, une énorme quantité de cocaïne, évaluée à 4 quintaux et 90 kg. La cargaison a été retrouvée par des pêcheurs alors qu’elle était entrain de flotter à la surface de la mer près du port d’Arzew.