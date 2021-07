Trafic de cocaïne : démantèlement d’un réseau international à Oran

Quatre ans de prison ferme ont été requis à l’encontre des membres d’un réseau international spécialisé dans l’importation, la vente et le trafic de la cocaïne. Les mis en cause ont été arrêtés dans la wilaya d’Oran, et appartiennent à une bande criminelle qui active entre Oran et Marseille.

Selon le journal arabophone El Chourouk, les accusés sont au nombre de quatre. Ces derniers, tous Algériens, agissent sous les ordres d’un ressortissant établi en France, et plus précisément à Marseille. Le chef de ce réseau fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Une affaire de 700 millions de centimes

Les quatre trafiquants ont été arrêtés par les éléments de la police judiciaire de la Wilaya d’Oran, au niveau d’une villa située dans la plage de Corales, à Bousfer. Il s’agit d’une opération d’infiltration réussie, qui a été orchestrée par les services de sécurité. En effet, un des policiers a pu se faire passer pour un acheteur et attirer ainsi les criminels vers une prétendue affaire de vente censée leur rapporter 700 millions de centimes, tout cela afin de pouvoir les choper en flagrant délit.

Une fois arrêtés et présentés devant la justice, un des mis en cause, âgé d’une quarantaine d’année, a avoué que lui et ses acolytes agissaient sous les ordres d’un ressortissant Algérien établi à Marseille, en France. Ce dernier disposerait d’un riche carnet d’adresses à l’étranger, mais surement aussi en Algérie. Quatre ans de prison ferme ont été requis contre les quatre mis en cause. Le verdict final sera rendu le 11 juillet prochain.

Il est à rappeler que c’est dans le port d’Oran que près de 500 kilos de cocaïne ont été saisis il y a quelques jours. Ces paquets de drogue dure ont été repérés par des pêcheurs qui ont vite fait d’alerter les services de sécurité. L’enquête est toujours en cours concernant cette énorme saisie.