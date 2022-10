Trafic de cigarettes en France : 3 Algériens arrêtés à Lyon

L’an dernier, le trafic de cigarettes a explosé en France. En effet, plus de 400 tonnes ont été saisies. Et ce dans environ 18 000 opérations menées par la douane française en une seule année. Ce qui fait l’équivalent d’une augmentation de 41.3 %, en comparaison avec 2022.

Cette augmentation est expliquée, principalement, par la diversification des activités de ces narcotrafiquants. Dont un grand nombre préfèrent le trafic de cigarettes que la vente de la drogue. Bien que les peines prononcées contre le trafic de cigarettes soient de plus en plus lourdes, ces trafiquants considèrent cette pratique moins risquée que celui des stupéfiants.

Dans ce même sillage, sur la place Gabriel Péri, à la Guillotière à Lyon, la police a procédé à l’arrestation de trois individus qui se livraient à un trafic de cigarettes dans cette région.

Trois Algériens arrêtés pour trafic de cigarettes à Lyon

Âgés respectivement de 25, 31 et 39 ans. Les trois mis en cause sont des Algériens résidant dans le 7e, le 3e et à Villeurbanne, rapporte actuLyon des sources policières. Ces individus ont été arrêtés pour détention de produits stupéfiants et de médicament sur liste II. Mais aussi pour manufacture de contrebande.

Par ailleurs, suite l’enquête lancée par les services judiciaires de la ville, plusieurs perquisitions ont eu lieu. Ainsi, les enquêteurs ont mis la main sur : 1011 cachets d’Ecstasy, 1121 cartouches de cigarettes contrefaites, 485 sachets d’antiépileptique, notamment de la Prégabaline. Et ont, enfin, procédé à la saisie de 660 euros en espèces. Confirme la police nationale française dans un communiqué officiel.

Il faut savoir, que cette opération a été menée par l’unité de lutte contre les stupéfiants et l’économie souterraine. Mais aussi, par la brigade spécialisée de terrain de la Guillotière. Ces derniers sont parvenus à la découverte de ce réseau. Notamment, grâce au repérage du déchargement des cartons de cigarette d’une voiture. Et ce, au niveau de la place Gabriel Péri.

De leur côté, les trois Algériens, sont passés, devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour être jugés, le 20 septembre dernier.