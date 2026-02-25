Trafic aérien perturbé : Air Algérie modifie son programme de vols à Alger et Oran

Ce mercredi 25 février 2026, un brouillard épais perturbe les opérations d’Air Algérie. La compagnie avertit ses passagers que le programme de vols est modifié, avec de nombreuses annulations et des décalages horaires constatés depuis l’aube.

Le ciel algérien fait face aux caprices de la météo. Un brouillard dense et persistant, localisé principalement sur les régions côtières du centre et de l’ouest, a réduit la visibilité à un seuil critique, rendant les opérations de décollage et d’atterrissage particulièrement complexes.

« Le Groupe Air Algérie informe son aimable clientèle que des perturbations ont été enregistrées ce matin dans le programme des vols. Celles-ci se traduisent par des retards, des annulations ainsi que des réajustements d’horaires de départ et d’arrivée, suite à un brouillard dense persistant au niveau des aéroports d’Alger et d’Oran« , indique Air Algérie dans son communiqué publié en ce mercredi.

Le trafic aérien aux aéroports d’Alger et d’Oran

Selon le communiqué diffusé par le Groupe Air Algérie, les perturbations touchent principalement les deux plus grandes plateformes aéroportuaires du pays :

Aéroport International Houari Boumediene à Alger;

Aéroport International Ahmed Ben Bella à Oran.

Ces conditions météorologiques défavorables se traduisent concrètement par une cascade de retards, plusieurs annulations de vols et des réajustements d’horaires pour l’ensemble de la journée.

Face à cette situation, Air Algérie a tenu à rassurer ses passagers. La compagnie affirme que l’ensemble de ses moyens humains et logistiques est mobilisé pour limiter l’impact de ces aléas climatiques et assurer une prise en charge optimale des voyageurs bloqués.

« Le Groupe présente ses sincères excuses pour les désagréments causés par ces circonstances indépendantes de sa volonté », précise le communiqué officiel.

Eviter les déplacements inutiles

Pour éviter un engorgement inutile au niveau des terminaux, Air Algérie conseille vivement à ses clients de vérifier le statut de leur vol avant de se déplacer. Deux canaux principaux sont mis à disposition, notamment : le centre d’appel dédié en composant le 3302 et les agences commerciales habituelles pour obtenir des précisions sur les nouveaux horaires ou les modalités de report.

La situation devrait se normaliser au fur et à mesure que les conditions de visibilité s’amélioreront sur le littoral algérien.

« Air Algérie assure que l’ensemble de ses moyens est mobilisé pour garantir une prise en charge optimale des passagers concernés par cet aléa climatique et exprime sa gratitude pour leur compréhension », lit-on encore.

