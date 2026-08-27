Vols France – Algérie : le trafic aérien s’envole avec 1,1 million de passagers en juin et juillet

La demande entre les aéroports français et l’Algérie ne faiblit pas. Malgré un léger effritement de 1 % comparé à 2025, le ministère des Transports dresse un bilan impressionnant : 3,3 millions de passagers ont pris le vol sur les sept premiers mois de 2026. Une dynamique poussée par les départs en vacances et les retours dans les familles durant la saison estivale.

Loin devant les niveaux d’avant-crise, le trafic aérien France-Algérie confirme sa montée en puissance avec une hausse spectaculaire de 30,3 % sur les sept premiers mois de 2026 par rapport à la même période en 2019.

Le rush estival a tourné à plein régime en juillet avec environ 600 000 voyageurs enregistrés au départ de la France vers l’Algérie. Cette forte affluence prolonge la montée en puissance observée dès le mois de juin, qui comptabilisait déjà près de 500 000 passagers.

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Le trafic aérien franchit le cap des 1,1 million de voyageurs en deux mois

À eux seuls, juin et juillet cumulent près de 1,1 million de passagers sur l’axe France-Algérie. Une affluence record portée en grande partie par la communauté algérienne de France, venue en masse passer les vacances d’été auprès de leurs proches.

Selon le dernier bilan du ministère français des Transports publié en date du 25 août, l’Algérie s’impose plus que jamais au sommet des destinations les plus plébiscitées au départ des aéroports français.

Sur les sept premiers mois de 2026, le Maroc confirme son leadership régional avec 5,9 millions de voyageurs (+6 % sur un an). De son côté, la Tunisie affiche également une belle dynamique en franchissant le cap des 2,7 millions de passagers, soit une progression de 4,6 % par rapport à 2025.

Sur le reste du réseau international au départ de la France, la Turquie mène la danse avec 2,4 millions de passagers, suivie de près par le Canada (2,2 millions). Plus loin, la Chine franchit le cap du 1,2 million de voyageurs, les Émirats arabes unis atteignent le million, tandis que le Brésil comptabilise 600 000 traversées.

Air France offre 10% de réduction aux étudiants algériens

À l’approche de la rentrée universitaire, Air France propose une offre promotionnelle dédiée aux étudiants algériens admis en France et aux jeunes de 12 à 29 ans. Face au poids des frais d’installation et de scolarité, la compagnie tricolore lance la campagne « L’affaire est dans le sac » afin de réduire le coût global de leur voyage.

Grâce au code promotionnel DZSTUDENTS, les voyageurs éligibles bénéficient d’une remise de 10 % sur le montant hors taxes de leur billet. Pour en profiter, la réservation doit s’élever à au moins 26 000 DZD hors taxes, être effectuée avant le 30 septembre 2026 et concerner un vol programmé d’ici le 31 décembre 2026.

Cette offre avantageuse reste soumise à des contraintes de réactivité et d’itinéraire : elle est strictement réservée aux 200 premières utilisations et s’applique uniquement sur les vols opérés par Air France transitant par l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. L’utilisation du code est individuelle et la vérification de la déduction doit impérativement se faire avant le paiement final en ligne.

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