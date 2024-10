Trafic aérien en Algérie: plus de 8.1 millions de passagers transportés durant le 1er semestre 2024

Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zehana, a dressé, lundi, le bilan du transport maritime et aérien des passagers, pour le premier semestre de l’année 2024, à l’Assemblée nationale populaire.

La commission des transports et des télécommunications de l’APN s’est réunie, lundi 21 octobre 2024, pour discuter des difficultés du secteur des transports en Algérie et tenter de trouver des solutions à court et à moyen termes.

Transport maritime : le ministre dresse le bilan du premier semestre 2024

Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zehana, a profité de cette occasion pour présenter le bilan des activités de son département, notamment en ce qui concerne le transport maritime et aérien des voyageurs depuis et vers le territoire national.

Dans ce sillage, il souligne qu’au cours du premier semestre de l’année en cours, et au niveau des dix ports nationaux, 63.42 millions de tonnes de marchandises ont été traitées en plus de 848 000 conteneurs, ce qui représente une hausse de 2.53%.

Par ailleurs, Zehana fait état de 767 000 passagers ayant transité via les différents ports algériens, dont 125 000 voyageurs transportés par Algérie Ferries durant le premier semestre de l’année 2024.

Plus de 8 millions de passagers ont transité via les aéroports algériens

En ce qui concerne le transport aérien des passagers, le ministre des Transports a fait état de 15.3 millions de passagers sur les lignes domestiques et 8.6 millions enregistrés sur les vols internationaux en 2023.

Au niveau des 36 aéroports algériens, Air Algérie et Tassili Airlines ont assuré le transport d’un total de 3.6 millions de passagers sur le réseau des vols intérieurs, tandis que 4.5 millions de passagers ont été transportés conjointement avec les autres compagnies aériennes desservant l’Algérie depuis l’international durant le premier semestre de l’année en cours.

D’ailleurs, le ministre rappelle que « l’aéroport d’Alger a, lui seul, traité plus de 65 % du total des passagers sur le réseau international, en 2023« . Air Algérie a, quant à elle, transporté environ 7 millions de passagers en 2023, soit une part de marché d’environ 46%, avec 72.109 vols, dont 2,3 millions de passagers sur le réseau domestique et 4,7 millions sur le réseau international.

En 2024, le transporteur aérien national a, aussi, transporté quelque 3,6 millions de voyageurs à bord de 38 518 vols, dont 1,2 million sur le réseau domestique et 2,4 millions sur le réseau international.

Lors de cette rencontre, plusieurs points ont été évoqués. Les membres de la commission des transports et des télécommunications de l’APN sont revenus sur les pannes à répétition des avions de la compagnie aérienne nationale et des nombreux retards enregistrés dans son programme de vols.

Les parties présentes dans cette réunion ont aussi souligné l’importance de faire participer le secteur privé dans le transport aérien des passagers et de trouver des solutions durables et concrètes à ces problèmes.

