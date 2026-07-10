Après sa fermeture, l’Algérie rouvre son espace aérien au trafic malien

Le ministère algérien de la Défense nationale a annoncé ce vendredi 10 juillet 2026 la réouverture totale de l’espace aérien algérien à la circulation aérienne malienne. Effective immédiatement, cette décision couvre l’ensemble des vols commerciaux et internationaux transitant entre les deux pays, dans les deux sens. Un signal fort, adressé depuis Alger, qui marque une nouvelle étape dans les rapports entre l’Algérie et le Mali.

Le communiqué du MDN est sans ambiguïté. « L’Algérie a décidé, à compter d’aujourd’hui, vendredi 10 juillet 2026, de rouvrir entièrement son espace aérien national à la circulation aérienne malienne », précise le texte officiel. La mesure englobe « tous les vols aériens à destination et en provenance du Mali à travers les différentes destinations internationales ».

Aucune restriction de catégorie de vol, aucune limitation de fréquence. La décision s’applique à l’ensemble du trafic aérien lié au Mali, qu’il s’agisse de liaisons directes ou de connexions via des hubs tiers. Pour les voyageurs et les opérateurs aériens concernés, le changement est immédiat.

Quelles implications pour le trafic aérien régional ?

La fermeture préalable de l’espace aérien algérien aux vols maliens avait constitué une mesure de pression significative dans un contexte de tensions diplomatiques entre Alger et Bamako. Sa levée complète, décidée par le ministère de la Défense nationale, revêt donc une dimension qui dépasse le simple cadre technique de l’aviation civile.

Sur le plan opérationnel, cette réouverture rétablit des couloirs aériens stratégiques. L’Algérie occupe une position géographique centrale en Afrique du Nord, et son espace aérien constitue un passage incontournable pour de nombreuses liaisons reliant l’Afrique subsaharienne à l’Europe ou au Moyen-Orient.

Bloquer le Mali de ces routes revenait à isoler considérablement le pays sur la carte du transport aérien international.

Désormais, les compagnies opérant des vols vers ou depuis Bamako retrouvent un accès plein et entier aux couloirs algériens. Une normalisation qui bénéficiera en premier lieu aux passagers maliens et aux opérateurs économiques des deux pays.

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L’Algérie consolide son rôle de hub aérien africain

Cette décision intervient dans un contexte où l’Algérie intensifie son rayonnement aérien sur le continent. Depuis le début de l’année 2026, Air Algérie multiplie les ouvertures de lignes vers l’Afrique subsaharienne et australe. La compagnie nationale a notamment lancé ses vols vers Libreville, la capitale gabonaise, dès le 14 juin 2026, et le président Tebboune avait annoncé en mai dernier l’ouverture d’une liaison directe Alger-Luanda dès juillet 2026, dans le cadre d’une stratégie africaine assumée.

Cet élan s’inscrit dans une vision plus large. Dès janvier 2026, Air Algérie avait confirmé son ambition de se positionner comme hub régional, avec des liaisons vers Addis-Abeba et Kuala Lumpur, en plus d’un réseau africain en pleine densification. Rouvrir l’espace aérien au Mali s’inscrit logiquement dans cette dynamique : un pays qui aspire à devenir une plaque tournante du transport aérien africain ne peut se permettre de maintenir des zones d’exclusion au cœur du continent.