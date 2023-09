Trading : la Russie ouvre son marché des devises aux banques algériennes

Dans l’optique de renforcer sa position économique et de répondre à la demande croissante de devises étrangères, le gouvernement russe a récemment adopté une mesure significative en ouvrant ses marchés des changes aux banques de 31 pays.

L’Algérie étant un pays qui partage une amitié de longue date avec la Russie, les banques algériennes se voient donc accorder ce privilège également.

Les banques algériennes autorisées à trader les devises sur le marché des changes russe

Auparavant, les lois russes réservaient le trading de devises étrangères exclusivement aux citoyens russes, ce qui restreignait la disponibilité de liquidités en devises étrangères. Cependant, cette nouvelle initiative ouvre la voie aux investisseurs étrangers. Cette nouvelle mesure vise principalement à assouplir les restrictions en permettant aux banques russes de trader avec des partenaires internationaux.

Ces changements ont également pour but d’améliorer l’efficacité de la conversion directe des devises étrangères en roubles russes et vice-versa, en favorisant un environnement de marché plus ouvert et concurrentiel.

Voici la liste des pays dont les banques peuvent trader sur les marchés des changes en Russie :

L’Algérie,

l’Azerbaïdjan,

l’Arménie,

la Biélorussie,

le Kirghizistan,

le Tadjikistan,

le Turkménistan,

l’Ouzbékistan,

le Bangladesh,

Bahreïn,

le Brésil,

le Venezuela,

le Vietnam,

l’Égypte,

l’Inde,

l’Indonésie,

l’Iran,

le Qatar,

la Chine,

Cuba,

la Malaisie,

le Maroc,

la Mongolie,

les Émirats Arabes Unis,

Oman,

le Pakistan,

l’Arabie-Saoudite,

la Serbie,

la Thaïlande,

la Turquie,

l’Afrique du Sud.

L’inclusion de l’Algérie dans la liste permettra entre autres de renforcer les liens économiques et commerciaux avec la Russie, tout en permettant aux banques algériennes d’élargir leur portefeuille de trading international.

Ouverture prochaine de bureaux de change en Algérie

De son côté, la Banque d’Algérie a également fait une annonce importante concernant le marché des devises. Hier, dimanche, l’institution a annoncé l’adoption d’un projet de loi visant à créer et à réguler des bureaux de change officiels sur tout le territoire national.

Cette initiative permettra de mettre un terme, ou du moins de réduire l’influence, du marché parallèle des devises auquel est forcé de recourir le citoyen lambda aujourd’hui. Pour rappel, les prix pratiqués au sein du marché noir des changes sont en moyenne supérieurs de 50 à 60 % à ceux des cours bancaires.