Tradifoot dévoile son projet Tradifoot Factory, une usine de chaussures 100 % Made in Algeria

Tradifoot, acteur de référence du marché algérien de la chaussure et distributeur officiel et exclusif de grandes marques internationales, participe au Salon des Marques Internationales “Made in DZ”, organisé les 30 et 31 janvier 2026 à l’Hôtel Marriott d’Alger. Placé sous le parrainage du Ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des Exportations, cet événement met à l’honneur les marques internationales produites en Algérie, destinées aussi bien au marché national qu’aux marchés internationaux, notamment africains.

À cette occasion, Tradifoot franchit un cap stratégique et lève le voile sur Tradifoot Factory, un projet industriel d’envergure dédié à la fabrication de chaussures de sport en Algérie, développé en partenariat avec la marque internationale Skechers, l’un des leaders mondiaux du footwear et du lifestyle.

Tradifoot Factory : une usine moderne au cœur de la stratégie industrielle nationale

Tradifoot Factory incarne une nouvelle étape dans la trajectoire industrielle du groupe. Le projet prévoit la création d’une usine moderne de fabrication de chaussures de sport, conforme aux standards internationaux de Skechers. Le lancement de la production est programmé pour 2027, avec une capacité initiale de 300 000 paires par an, répartie sur quatre lignes de production.

À moyen terme, le site affiche un potentiel de montée en puissance supérieur à deux millions de paires annuelles, renforçant ainsi la capacité industrielle locale dans un secteur à forte valeur ajoutée.

Un projet tourné vers le marché local et l’export

La production s’orientera, dans un premier temps, vers le marché algérien, avant une ouverture progressive vers l’export, avec une priorité donnée aux marchés africains et méditerranéens. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale de substitution aux importations et de promotion des exportations algériennes.

L’impact du projet Tradifoot Factory se révèle significatif. À terme, l’usine générera près de 1 000 emplois directs et indirects et favorisera un transfert de technologies et de savoir-faire grâce au partenariat avec Skechers. L’objectif est clair : développer un véritable savoir-faire local dans l’industrie de la chaussure de sport et positionner l’Algérie comme un hub industriel régional.

Une infrastructure industrielle aux standards internationaux

Implantée dans la zone industrielle de Baba Ali, l’unité industrielle s’étendra sur une superficie totale de 22 000 m², dont 18 000 m² bâtis. Le site intégrera des lignes de production et d’assemblage automatisées, des ateliers spécialisés, des espaces logistiques performants ainsi que des infrastructures techniques conformes aux exigences internationales de Skechers.

Un projet aligné avec la vision “Made in DZ / Made in Bladi”

Le Salon Made in DZ s’inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer l’implantation industrielle, à soutenir la production locale et à valoriser des projets structurants à fort impact économique. Tradifoot Factory illustre pleinement cette vision, en conjuguant industrialisation locale, montée en compétences et ouverture à l’international.

Le projet intègre également une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale, conciliant performance industrielle, respect de l’environnement, conditions de travail exemplaires et formation continue des équipes.

Tradifoot, un acteur majeur de la chaussure en Algérie

Fondée en 2009, la SARL Tradifoot s’impose aujourd’hui comme l’un des leaders du marché algérien de la fashion, en tant que distributeur officiel et exclusif de nombreuses marques internationales, parmi lesquelles Skechers, Clarks, Palladium, K-Swiss, Ambitious, Redskins, Xtep, Colmar, ECCO, Cole Haan, Fly Flot, Jeep et Kickers.

Avec Tradifoot Factory, l’entreprise confirme une vision ambitieuse et assumée, produire en Algérie selon les standards internationaux, répondre aux attentes du marché local et conquérir de nouveaux débouchés à l’export. Une trajectoire qui illustre le potentiel industriel du pays et sa capacité à s’inscrire durablement dans les chaînes de valeur mondiales.