TPE obligatoires en 2026 : voici les 11 secteurs concernés

L’Algérie accélère la modernisation de ses transactions commerciales. Depuis ce début d’année, 11 secteurs se retrouvent concernés par l’utilisation des terminaux de paiement électronique (TPE), selon l’Organisation algérienne pour la protection du consommateur (APOCE).

Cela vise à moderniser les paiements, sécuriser les transactions et réduire la dépendance à l’argent liquide. Pour les professionnels concernés, il s’agit d’une transition immédiate à anticiper pour éviter toute perturbation de l’activité.

Les 11 secteurs où les TPE sont désormais obligatoires en Algérie

Voici la liste des 11 commerces concernés par la généralisation des paiements électroniques via TPE en Algérie, selon l’APOCE :

Grandes surfaces et commerces de proximité Pharmacies Stations-service Agences d’assurance Agences de tourisme et de voyages Grands restaurants Commerce en ligne Supermarchés Hôtels de 3 étoiles et plus Magasins d’électroménager de grande taille Magasins de vêtements de grande taille

Cette liste reflète la volonté des autorités de couvrir les principaux points de contact entre consommateurs et professionnels, dans des secteurs où le flux d’argent liquide est important.

Généralisation des paiement électroniques : pourquoi l’Algérie se tourne vers les TPE ?

La généralisation des TPE s’inscrit dans une stratégie nationale de modernisation des paiements. Les principaux objectifs sont :

Sécuriser les transactions et limiter les fraudes liées au cash. Améliorer la transparence et le suivi fiscal pour les commerçants et l’administration. Offrir aux consommateurs des options de paiement variées et rapides.

Les organismes concernés précisent que cette transition s’accompagne de campagnes de sensibilisation et de formation pour aider les commerçants à adopter les terminaux de manière progressive.

Comment les commerçants se préparent à ce grand changement ?

Par ailleurs, pour répondre aux nouvelles obligations, les professionnels concernés doivent :

Choisir un TPE adapté à leur activité.

S’assurer qu’ils disposent d’un compte bancaire opérationnel pour les transactions électroniques.

Suivre les formations et accompagnements proposés par les organismes officiels et associations professionnelles.

Informer le personnel et intégrer le paiement électronique dans le flux quotidien de l’entreprise.

Enfin, les autorités rappellent que cette obligation se fait progressivement, dans le cadre d’un accompagnement et d’une sensibilisation, et non de manière coercitive.