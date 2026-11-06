Paiement par TPE : Algérie Poste rappelle les réflexes à adopter pour sécuriser chaque transaction

Payer en quelques secondes, sans manipuler le moindre billet : le terminal de paiement électronique (TPE) s’est installé dans les commerces algériens comme un geste du quotidien. Mais cette rapidité ne dispense pas de vigilance. Algérie Poste rappelle aux porteurs de cartes une série de précautions élémentaires, toutes faciles à appliquer, pour que chaque transaction se déroule sans mauvaise surprise. Le message tient en une idée : la sécurité du paiement dépend d’abord du comportement de l’utilisateur.

Aucune donnée n’est plus sensible que le code confidentiel. Il ne se communique à personne, ni à un commerçant, ni à un proche, ni à un interlocuteur au téléphone. Au moment de le composer sur le clavier du terminal, le réflexe à adopter est de masquer sa main pour éviter tout regard indiscret.

Cette consigne prend tout son sens quand on sait combien les escrocs redoublent d’imagination pour récupérer ces quatre chiffres. Les services postaux ont d’ailleurs multiplié les mises en garde contre les faux appels téléphoniques visant les détenteurs de cartes monétiques. Aucun agent légitime ne réclame un PIN, et encore moins un code OTP reçu par SMS.

La règle est donc simple et sans exception. Un code partagé est un code compromis, quelle que soit la qualité supposée de la personne qui le demande.

Garder sa carte sous les yeux pendant toute l’opération

La deuxième précaution relève du bon sens, mais elle est souvent négligée dans la précipitation. Votre carte bancaire doit rester visible du début à la fin de la transaction. Ne la laissez jamais disparaître derrière un comptoir ou dans une arrière-boutique, même pour quelques instants.

Cette vigilance permet d’écarter le risque de copie des données inscrites sur le support, numéro, date d’expiration et cryptogramme compris. Une carte qui quitte votre champ de vision peut être photographiée en un clin d’œil.

Autre point fréquemment oublié : récupérer sa carte une fois le paiement validé. Chaque mois, des usagers repartent sans leur carte Eddahabia ou leur carte CIB, laissant à un inconnu la possibilité de tenter une opération frauduleuse. Un simple coup d’œil au portefeuille avant de quitter le magasin suffit à éviter ce désagrément.

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Contrôler le montant affiché avant toute validation

Avant de taper le moindre chiffre, lisez la somme inscrite sur l’écran du terminal. Une erreur de saisie du commerçant, un zéro en trop, et le préjudice devient immédiat. La vérification prend deux secondes, alors que la contestation d’une opération validée peut durer des semaines.

Ce réflexe vaut également pour les retraits aux guichets automatiques. Les distributeurs automatiques de billets ont justement connu une refonte de leur interface, avec un déplacement de l’étape du code secret vers le deuxième écran. Un changement qui impose de rester attentif aux messages affichés plutôt que d’agir par habitude.

En cas de doute sur l’affichage ou sur l’état du terminal, mieux vaut renoncer et payer autrement. Un appareil abîmé ou trafiqué n’offre aucune garantie.

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Suivre son solde via ECCP pour détecter toute anomalie

La surveillance ne s’arrête pas à la caisse. L’application ECCP permet de consulter son compte à tout moment et de repérer rapidement un débit inhabituel. Plus le signalement est précoce, plus les chances de résoudre le litige augmentent.

Ce suivi régulier constitue une barrière efficace face aux tentatives de fraude. Les autorités ont récemment illustré, à travers une campagne de sensibilisation sur les arnaques au code SMS, à quelle vitesse un compte peut être vidé lorsque les données tombent entre de mauvaises mains.

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La sécurité monétique dépend aussi du respect des équipements

Le développement du paiement électronique en Algérie repose sur un parc d’appareils accessible à tous. Leur bon fonctionnement conditionne la fluidité des transactions, d’où les rappels sur les sanctions encourues en cas de dégradation des distributeurs, considérés comme des biens publics.

Des gestes mesurés, une attention portée aux écrans, un code jalousement gardé : la sécurité des transactions tient à cet ensemble de petites habitudes. Elles ne coûtent rien et évitent bien des tracas.

Algérie Poste résume sa campagne par une formule qui tient lieu de principe directeur : un paiement sûr commence par la vigilance de celui qui paie. Protéger ses données personnelles n’est pas une option, c’est la condition d’une monétique fiable pour tous.