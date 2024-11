TP Mazembe – MCA, CRB – Orlando Pirates, USMA – Orapa United, CS Sfax – CSC : où voir les matchs ?

Les représentants algériens dans les compétitions africaines seront au rendez-vous avec l’entame de la phase de poules mardi et mercredi. Le MC Alger et le CS Constantine joueront en déplacement, tandis que le CR Bélouizdad et l’USM Alger à domicile.

C’est à partir de mardi et mercredi que le MC Alger, le CR Bélouizdad, le CS Constantine et l’USM Alger vont renouer avec les épreuves continentales, à l’occasion de l’entame de la phase de poules. Le MCA et le CRB en Ligue des champions africaine et le CSC et l’USMA en Coupe de Confédération CAF.

Ca va commencer avec le MCA demain mardi face au Tout Puissant Mazembe. Le Doyen jouera gros à Lubumbashi (RD Congo) face à un adversaire très expérimenté à ce niveau et l’un des prestigieux clubs africains. Le CRB, quant à lui, reçoit le même jour représentant sud-africain Orlando Pirates. Un match qui s’annonce difficile pour le Chabab, qui sera appelé à confirmer son réveil après avoir provoqué le déclic en championnat, avec notamment sa dernière victoire lors du derby algérois face au MCA.

La mission s’annonce également compliqué pour le CSC qui affrontera mercredi le CS Sfax en déplacement, dans un derby maghrébin qui promet. Pour l’USMA, qui jouera également mercredi, la victoire parait, sur papier, une simple formalité face au représentant botswanais Orapa United, mais elle doit tout de même prendre son adversaire très au sérieux pour éviter une mauvaise surprise.

A quelle heure et sur quelles chaines voir les matchs ?

Le MCA affrontera le TP Mazembe en début d’après-midi à 14h. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports Max4 (France).

Quant au CRB, il jouera le soir au stade 5 juillet à 20h. La télévision nationale assurera la retransmission directe du match sur la chaine terrestre.

Pour le derby maghrébin CS Sfax-CSC, les supporters constantinois pourront le suivre en claire en direct sur la chaine tunisienne El-Watania 1 à partir de 17h. beIN Sports Max4 va également diffuser le match.

Enfin, le match USMA-Orapa United se jouera en nocturne à 20h au stade 5 juillet. Les supporters usmistes qui ne pourront pas faire le déplacement au stade pourront le suivre en direct sur la chaine nationale terrestre.