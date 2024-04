Toyota Algérie chercherait des partenaires locaux pour sa réouverture

Toyota, le célèbre constructeur automobile japonais, envisagerait de redynamiser sa présence en Algérie. Après avoir reçu une autorisation provisoire pour l’importation de véhicules, la firme pourrait être en train de préparer le lancement de son réseau de distribution à travers le pays.

Un communiqué publié le lundi 15 avril par le représentant de Toyota en Algérie aurait révélé une initiative de recrutement d’agents locaux. L’objectif serait de constituer un réseau d’agents agréés nationaux, aptes à répondre aux critères stricts fixés par la marque. Parmi ces critères, les futurs partenaires devraient disposer d’un showroom d’exposition d’au moins 200 m², un atelier de 500 m², un magasin pour les pièces de rechange de 100 m², et une aire de stockage pour les véhicules qui s’étendrait sur 1.500 m².

Selon les plans divulgués, Toyota Algérie pourrait commencer ses activités dès le début du second semestre de cette année, ce qui marquerait une étape cruciale pour l’entreprise qui souhaite établir des points de service et de vente dans diverses régions d’Algérie.

Diversification des modèles et stratégie de marché

Dans l’attente de l’agrément définitif, Toyota projette de proposer en Algérie une gamme variée de sept modèles de véhicules, incluant des noms bien connus comme la Yaris, la Corolla, le SUV RAV4, ainsi que les robustes Land Cruiser, Fortuner, le pick-up Hilux et le bus Coaster. Ce large éventail serait destiné à satisfaire une vaste gamme de besoins et de préférences des consommateurs algériens, selon des détails rapportés par le journal El Watan.

Toyota s’efforce de maximiser son impact sur le marché local en offrant des options variées qui répondent aux différents besoins des consommateurs algériens. L’entreprise envisage également de renforcer son réseau de service après-vente pour garantir une expérience client de haute qualité à travers le pays. Cette stratégie comprend la mise en place de nombreux points de service certifiés qui offriront des services de maintenance et de réparation conformes aux normes internationales de Toyota.

Avec la potentielle réouverture de son réseau de distribution en Algérie, Toyota se positionnerait non seulement comme un acteur majeur dans le renouveau industriel, mais aussi comme un pilier de la croissance économique dans la région. En fournissant des véhicules adaptés et un service de qualité, Toyota aspire à jouer un rôle clé dans la dynamisation du marché automobile local et à contribuer significativement à l’essor économique du pays.