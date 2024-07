Toute boule sous l’aisselle est-elle un cancer : quand faut-il s’inquiéter ?

Ressentir une grosseur ou une boule sous l’aisselle est un symptôme que presque tout le monde rencontre à un moment ou à un autre de sa vie. Il s’agit, de ce fait, d’un problème très courant. Cependant, bien que la masse inquiète la personne qui peut soupçonner un cancer, le gonflement peut avoir d’autres causes.

Les grosseurs sous l’aisselle, aussi appelées adénopathies axillaires, sont fréquentes et peuvent avoir plusieurs origines. Qu’il s’agisse d’une simple inflammation ou d’une pathologie plus sérieuse, il est important de ne pas les négliger et de consulter un médecin pour en déterminer la cause.

Cela dit, la grande majorité des formations sous l’aisselle, telles que les gonflements, les glandes et les bosses, sont considérées comme des manifestations normales et ne posent aucun problème. Voici les principales causes des masses sous l’aisselle, selon les médecins du Centre Médical Anadolu :

Folliculite et furoncles : l’infection de la peau

Les infections cutanées comme la folliculite (inflammation des follicules pileux) ou les furoncles (abcès de la peau) sont parmi les causes les plus répandues des grosseurs sous les bras. Elles sont souvent provoquées par des frottements répétés, par exemple avec des vêtements serrés, ou après l’épilation ou le rasage de la zone.

Ces infections se manifestent par une ou plusieurs grosseurs rouges, douloureuses et chaudes au toucher. Un traitement antibiotique local ou général peut être nécessaire selon la gravité.

Gonflement des ganglions lymphatiques

Les ganglions lymphatiques axillaires peuvent gonfler en réponse à une infection virale (grippe, mononucléose…), bactérienne ou dans le cadre de certaines maladies auto-immunes. Ce gonflement, appelé adénopathie réactionnelle, est généralement indolore et disparaît avec le traitement de l’infection.

Cependant, une grosseur dure et fixe doit alerter et nécessite un examen approfondi pour écarter tout risque de lymphome (cancer des ganglions).

Lipomes et kystes cutanés

Les lipomes sont des petites tumeurs bénignes composées de cellules graisseuses. Ils forment des grosseurs molles, mobiles et indolores. Les kystes épidermoïdes sont des petits kystes remplis de kératine, souvent présents sous les bras.

Ces deux types de lésions sont bénignes, mais peuvent être gênantes esthétiquement. Une exérèse chirurgicale est possible si elles deviennent trop volumineuses.

Pathologies mammaires et lymphomes : quand s’inquiéter ?

Chez la femme, une grosseur sous l’aisselle peut parfois être le signe d’une pathologie mammaire bénigne (adénofibrome…) ou maligne (cancer du sein). Un examen clinique et des examens d’imagerie sont alors nécessaires.

Chez l’homme comme chez la femme, une grosseur dure, fixe et indolore doit faire suspecter un lymphome. Cette forme de cancer des ganglions lymphatiques nécessite une biopsie pour confirmation et un traitement adapté.

En cas de doute ou de persistance d’une grosseur sous l’aisselle, il est essentiel de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un traitement adapté. Une prise en charge précoce permet d’éviter toute complication et de rassurer le patient.

Causes plus rares des boules sous l’aisselle : cancer du sein, lymphome, sarcome

Dans certains cas, une grosseur ou une boule sous l’aisselle peut être le signe d’une maladie plus grave, telle que :

Cancer du sein : Le cancer du sein peut occasionnellement se propager aux ganglions lymphatiques situés sous l’aisselle.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Si vous remarquez une grosseur ou une boule sous l’aisselle, il est important de consulter un médecin, surtout si celle-ci est : dure ou ferme, en croissance, douloureuse, accompagnée d’autres symptômes (fièvre, fatigue ou perte de poids).

Le médecin examinera la grosseur et pourra vous prescrire des examens complémentaires, tels qu’une échographie, une biopsie ou une mammographie, afin d’en déterminer la cause.

En conclusion, la présence d’une grosseur ou d’une boule sous l’aisselle n’est pas toujours un motif d’inquiétude. Cependant, il est important de consulter un médecin pour en déterminer la cause et recevoir un traitement approprié.